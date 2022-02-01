Tatlıoğlu ailesinin acı günü

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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve Orhaneli Eski Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun annesi Kamile Tatlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.



Merhum Kamile Tatlıoğlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliğinden vefat etti. Tatlıoğlu'nun cenazesi bugün Bursa Orhaneli Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası defnedildi. İsmail Tatlıoğlu, annesinin ölüm haberini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Tatlıoğlu paylaşımında, "Annemiz Kamile Tatlıoğlu ahirete intikal etmiş, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bütün dostların duasını bekleriz" ifadelerini kullandı.

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