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Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),(DHA) BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tekstil malzemesi yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Orhangazi-Gemlik yolunda meydana geldi. Müfit Y.'nin (47) kullandığı 28 K 7208 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Karsak mevkii yakınlarında bariyerlere çarparak yan yattı. Müfit Y., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Orhangazi-Gemlik karayolu ise kaza sonrası bir süreliğine trafiğe kapatıldı. TIR'ın kaldırılması ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-02-02 04:04:23



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