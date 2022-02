Bursalı profesörler üretti, araçlarda motorun gücünü artırıyor Geliştirilen sitemle araçların gücü artıp yakıtı düştü

Bursalı profesörlerin geliştirdiği sistemle araç motorlarının gücü artırırken, yakıt sarfiyatı düştü.

Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında uygulanan bir teknoloji ile içten yanmalı motorların yüzde 1020 kadar daha fazla güçte çalışabileceği sistem geliştirildi. Prof. Dr. M. İhsan Karamangil, Prof. Dr. Atakan Avcı ve Elektronik Yüksek Mühendisi. Bayezit Dirim, içten yanmalı motorlarda motorun gücünü artıran ve yakıt tasarrufu sağlayan sistem geliştirmek için kolları sıvadı.

Projede piezo blokun motorun çalışması sırasında kolaylıkla kontrol edilebilmesi sayesinde supapların açılıp kapanması değiştirilebildiği için sürekli değişken supap zamanlaması prensibi uygulandı. Böylelikle, klasik motorlardaki mekanik eksantrik sisteminde her motor devrinde aynı olan ve sadece dar bir devir aralığında en yüksek dolgu verimini verebilen supap zamanlaması yerine her devir için en yüksek dolgu verimini verecek bir uygulama gerçekleştirildi. Projede ayrıca benzinli ve LPG’li motorlarda verimsizlik kaynağı olan gaz kelebeği olmaksızın güç kontrolünün mümkün olduğu ve gücün yanı sıra direkt ve dolaylı bazı etkileşimlerle verimde de yüzde 510 arası artış sağlandı.

Geliştirdikleri sistemle alakalı bilgi veren Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sürmen, "Projemiz piezo malzemeleri kullanarak motorun supaplarını tahrik edip değişken bir zamanlama sağlayabilmek diyebiliriz. Aynı motorun hava kapasitesini artırarak motorun gücün artırmak her devirde motordan elde edebileceğimiz gücü daha yüksek değerlere çıkarmamız mümkün olacak. Eğer motordan aynı devrede elde edeceğiniz gücü artıra bilirseniz. O zaman aynı güç için motorun devrini düşürebilirsiniz. Aynı zamanda verimliliği de artıra bilirsiniz. Sadece hava kapasitesi ve gücünü değil aynı zamanda verimliliğini de artırabilirsiniz. Bu sistem içten yanmalı motorların hepsinde kullanılabiliyor. Bu sistem araçlarda yakıt tasarrufu sağlayacak. Biz motorun hava kapasitesini artırmaya çalışırken 3 dolaylı yolla motorun verimliliğini de artırabileceğiz. Benzinli ve LPG'li motorlarda kelebeği kaldırmak mümkün olacak. Kelebek ciddi bir güç kaybına sebep oluyor" dedi.

