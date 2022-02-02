Patlak lastikle seyreden sürücü cezasız kalmadı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde patlat lastikle seyreden sürücüye para cezası uygulandı.

16 UB 365 plakalı kamyonetin sürücüsü, arka lastiği patlak olan kamyonetiyle kilometrelerce seyretmişti. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri sürücüyü tespit etti. Ekipler sürücü Kudret O. (27)'ya lastikleri noksan araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 427 lira cezaî müeyyide uyguladı.

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