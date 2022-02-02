Tarladaki çiftçi köpeklerin saldırısına uğradı

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Bursa'da tarlada çiftçilik yapan şahıs köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan çiftçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İznik'in Boyalıca Mahallesinde meydana geldi. Tarlasına çalışmak için giden Bilal Keskin (35), bir anda 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Can havliyle köpeklerden kaçmaya çalışan genç adam canını zor kurtardı. Ayaklarından yaralanan genç adam hastaneye kaldırıldı. Bilal Keskin, “Tarlaya bakmaya gittiğimde 2 köpeğin saldırısına uğradım. Çok büyük köpeklerdi, kendi imkânlarımla zor kurtuldum. Tarlada benden başka kimse yoktu. Herkes köpeğine sahip çıksın” dedi.

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