Hayvan dostu Mustafakemalpaşa

Gençlerle birlikte sokak hayvanları için kedi ve köpek kulübesi yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar minik kanatları unutmadı, çocuklarla birlikte atık malzemelerden kuş evi yaptı.

“Gözünüz arkada kalmasın. Can dostlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz.” diyerek 365 gün sokak hayvanları için adeta seferberlik başlatan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın, sosyal farkındalığı artırmak ve yeni nesli bilinçlendirmek amacı ile başlattığı çalışmaları meyvelerini veriyor. Göreve gelir gelmez barınak başta olmak üzere altyapı, tarım ve sosyal donatılar konusunda devrim niteliğinde adımlar atan Başkan Kanar, son olarak Veteriner İşleri Müdürlüğünü kurduklarını ve hizmet vermeye başladıklarını açıkladı.

Her ay yüzlerce çocuğun ziyaret ederek zaman geçirdiği Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi iyileştirmelerin yanı sıra besleme ve tedavi sürecini en üst seviye taşıyan Mustafakemalpaşa’da sokak hayvanları için yürütülen çalışmalar örnek seviye yükseldi.

Geçtiğimiz haftalarda gençlerin çağrısına kayıtsız kalmayarak onlarla kulübe yapımına koyulan başkan kanar, bu kez de doğanın en zarif ve naif türleri kuşlar için kolları sıvadı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi bu soğuk kış aylarında da hayvanları unutmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mehmet Kanar, ”Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün katkılarıyla atık malzemelerden yapılan kuş yuvaları bu soğuk kış günlerinde sıcacık yuvalar olmak için hazırlanıyor. 2022 yılında hayvan sağlığı ve veteriner hizmetleri alanında hizmet yelpazemizi genişlettik. Yeni kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğümüz çatısı altında; kırsalda hayvancılık faaliyetlerimizi arttıracağız. Hayvan sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere bilinçlendirme toplantılarıyla üreticimizin yanında olacağız. Genel muayene, tedavi, kısırlaştırma, aşılama, işaretleme ve sahiplendirme işlemleriyle dün olduğu gibi bugün de can dostlarımızın yanındayız. Halk sağlığını korumak üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, paydaş müdürlüklerimiz ve kurumlarla denetimlerini sürdürüyor.7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz; sahipsiz sokak hayvanları genel muayene, tedavi, kısırlaştırma, aşılama, işaretleme ve sahiplendirme işlemlerine aralıksız devam ediyor” dedi.

Tema Vakfı İlçe Sorumlusu Rasim Balaban, Başkan Kanar'a teşekkürlerini iletti. ''Kuş evi projesi kapsamında atık malzemelerden kuş evleri yaptık. Belediye Başkanımız ile birlikte doğaya katkı olsun diye, kuş evlerini ağaç dallarına astık. Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin doğa sevgisi gelişsin, doğaya saygı duysunlar. Sadece biz değil bizlerle var olan canlıların da olduğunu öğrenmeleri açısından bu projeyi değerli buluyorum. Herkesin doğaya saygı duymasını bekliyorum'' dedi.

