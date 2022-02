Bursa’da ödüllü fotoğraf yarışması başladı

Eğitim BirSen Bursa 1’Nolu Şube Başkanlığı ve Genç MemurSen Bursa İl Temsilciliği’nin ikincisini düzenlediği fotoğraf yarışması başladı. Bu yıl “Kültür Başkenti Bursa” adıyla tertip edilen ödüllü yarışmada başvurular 17 Şubatta sona erecek.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, yarışma hakkında bilgiler verdiği açıklamasında gençleri kadraj başına davet ederek yarışmanın şartlarını ve ödüllerini açıkladı. Ramazan Acar, yarışmaya katılmanın ücretsiz olduğunu belirterek, “1535 yaş arası amatör ve profesyonel bütün fotoğraf meraklılarını yarışmamıza katılmaya davet ediyorum. Temamıza uygun olarak yapılacak değerlendirme sonucunda; Yarışmanın birincisine 1.500 lira, ikinciye 1000 lira, üçüncüye ise 750 lira para ödülü belirledik. Bizler gençlerimizin her alanda kendilerini ifade etmelerini istiyoruz. Bu sebeple kültür, sanat, edebiyat alanlarında da kendilerini geliştirmeleri için her türlü desteği vermeye hazırız. Bu yarışma ile gençlerimize ulaşmak, onların gözünden Bursa’mızı görmek istiyoruz.” dedi. Çalışmalar ise gencmemursen16@gmail.com adresine gönderilecek.

Genç MemurSen Bursa İl Başkanı Maksut Ali Atamer ise, “Teşkilat olarak başka Bursa’daki gençlerimiz olmak üzere tüm Türkiye gençliği için var gücümüzle çalışıyor, geleceğimiz olan gençlerimizi her alanda bir adım daha öteye nasıl götüreceğimizin hesabını yapıyoruz. Bu nedenle gençlerimizin kendilerini ifade edebilecekleri, kendilerini bulabilecekleri birçok alan oluşturuyor, bununla ilgili birçok projeye de imza atıyoruz. Yine bu yarışmamız da bu çalışmalarımızdan biri. Bu alanda kendini ifade etmek, Bursa’mıza olan bakışını bizlerle paylaşmak, kendi gözlerinden bize Bursa’mızı göstermek isteyen 1535 yaş aralığındaki tüm kardeşlerimizi bu yarışmaya katılarak bunu fırsata çevirmeye davet ediyoruz” diye konuştu

