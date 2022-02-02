Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin karşı şeride geçip, TIR´la çarpıştıktan sonra sürüklendiği görüldü.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi´nde meydana geldi. Erkan Aktaş yönetimindeki 16 ASG 961 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Cumhur C. idaresindeki 67 TS 197 plakalı TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erkan Aktaş sıkıştı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri otomobilin kapılarını keserek sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Aktaş'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR şoförü Cumhur C. ise gözaltına alındı.
Cumhur C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KAZA, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bu arada, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere, otomobilin karşı şeride geçip TIR´la çarpıştığı ve sürüklendiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-02-02 13:48:17
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