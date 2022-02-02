Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin kazası kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Mahmudiye mahallesi sanayi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet, yol kenarındaki Erim Sözer'e (42) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazaya karışan sürücüyü arıyor.

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