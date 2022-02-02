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Erikli, `Korumamız Gerekli İnisiyatifi´ ile Uludağ´ın biyoçeşitliliğini korumak için harekete geçti

DHA

Erikli, `Korumamız Gerekli İnisiyatifi´ ile Uludağ´ın biyoçeşitliliğini korumak için harekete geçti


Muammer İRTEM Mehmet İNAN / BURSA,(DHA) TÜRKİYE´nin bilinen su markası Erikli, Uludağ´ın doğal mirasını tüm canlılar, doğal zenginlikler ve güzellikleriyle birlikte korumak gerektiğine duyduğu inançla `Korumamız Gerekli İnisiyatifi´ni başlattı.İnisiyatif kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi´nin öncülüğünde Uludağ´da biyoçeşitliliği anlamak ve korumak için saha çalışmaları yapılıyor. Ayrıca TAGEM bünyesindeki Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü´nün rehberliğinde, Bursa için önemli gelir kaynaklarından biri olan kestane ağaçlarının korunması amacıyla sürdürülebilir tarım projesi başlatılıyor.Son 10 yılda üretim, Ar-Ge ve inovasyon dahil birçok alanda, bugünkü değeriyle yaklaşık 1 milyar TL yatırım gerçekleştiren Nestlé Waters, şimdi de lider markası Erikli´nin önderliğinde Uludağ´ın doğal mirasını korumak amacıyla `Korumamız Gerekli İnisiyatifi´ni hayata geçiriyor. Sürdürülebilir iş modeliyle Bursa için değer yaratmayı sorumluluğu olarak gören Erikli, bu doğrultuda Bursa Uludağ Üniversitesi´nin öncülüğünde Uludağ´da biyoçeşitliliği anlamak ve korumak için saha çalışmaları başlattı. Şirket ayrıca, Korumamız Gerekli İnisiyatifi´nin çatısı altında, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde faal Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü´nün rehberliğinde sürdürülebilir tarımı desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsamda ilk olarak, Bursa için önemli gelir kaynaklarından biri olan kestane ağaçlarının korunması hakkında üreticilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor."SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELİYLE BURSA´NIN DOĞASINA SAHİP ÇIKIYORUZ"Erikli´nin öncülüğünde başlayan `Korumamız Gerekli İnisiyatifi´ hakkında bilgi vermek ve projeleri açıklamak üzere Bursa´da bir basın toplantısı düzenleyen Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi, "Türkiye´deki operasyonlarımızda su kaynaklarını daha etkin yöneterek çevreye olan etkimizi azaltmak; toplumun ve paydaşlarımızın yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmak için çalışıyoruz.Şişe başına kullanılan plastik ambalajı azaltmayı ve geri dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyoruz. Nisan 2021´de NestléPure Life markamızın 1 litrelik seçeneğinde yüzde 50´si geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen şişeleri kullanmaya başladık, Ekim 2021´de Erikli´de de bu uygulamaya geçtik.Erikli markamızla Bursa´nın doğal zenginliklerinin korunması için, üretimden tüketime ve sosyal sorumluluk çalışmalarına tüm süreçleri sürdürülebilirlik bilinciyle yürütüyoruz. `Meskenimiz´ dediğimizUludağ´ı; tüm canlılar, doğal zenginlikler ve güzellikleriyle birlikte korumak gerektiğine duyduğumuz inançla `Korumamız Gerekli İnisiyatifi´ni başlattık. Sürdürülebilir iş modelimizle, bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla Erikli sularının lezzetinin ve doğallığının kaynağı olan Uludağ´ın ve Bursa´nın doğasına sahip çıkmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu."DÜNYADA SADECE ULUDAĞ´DA GÖRÜLEN 15 BİTKİ TÜRÜ TESPİT EDİLDİ"Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, toplantıda yaptığı konuşmada Erikli´nin Uludağ´da su üretimi için kullandığı 22 kaynağının bulunduğu havzada yapılan saha çalışmasının ilk sonuçları hakkında bilgi verdi. Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Gönül Kaynak ve Prof. Dr. Özer Yılmaz´ın öncülüğünde yapılan arazi ve laboratuvar çalışmaları sonunda, alanda 51 familyaya ait 201 bitki türünün yayılış gösterdiğinin saptandığını belirten Rektör Prof. Dr. Kılavuz, "Bunlardan 44´ünün endemik* olup bir tür `Nadir´ olarak belirlendi. Endemik olanlardan 15 tür dünyada sadece Uludağ´da görülen, 29 tür ise `Türkiye için Endemik´ olan türlerdir. Koruma statüleri açısından değerlendirildiğinde ise 1 tanesi kritik, 7 tanesi tehlikede, 7 tanesi zarar görebilir, 19 tanesi az tehdit altında ve 9 tür ise gelecekte zarar görebilir kategorisinde kaydedildi" ifadelerini kullandı."KESTANE ÜRETİCİLERİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROJESİ BAŞLATILIYOR"T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan BülbüldeBursa´da sağlıklı ve verimli kestane üretiminin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Nestlé Watersile ortak proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Bülbül, "Bursa´da kestane kanseri başta olmak üzere çeşitli hastalık ve zararlılar, ciddi ürün ve üretici açısından maddi gelir kaybına neden oluyor. Bu nedenle kestane kanserinin önlenmesi, kestane gen kaynaklarının korunması ve sürdürebilir hale getirilebilmesi için harekete geçtik" dedi.Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı da başlatılacak projeyle Bursa´da kestane üreticilerinin bitki sağlığı ve olabilecek yeni tehditler hakkında bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirterek, "Üreticilere kestane yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlıların yönetimi ile kestane yetiştiriciliği hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.Kestane yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı ilçe ve köylerde belirlenecek örnek oluşturabilecek kestanelikler seçilerek, bu alanlarda üreticilerin katılımıyla kültürel önlemlerin uygulamaları ve demonstrasyon çalışmaları gerçekleştirilecek" diye konuştu.Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Hamit Aygül de Bursa ili için kestane üretiminin önemine dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:"Bursa kestane üretiminde ve işlenerek pazara sunulmasında öncü bir şehir olması nedeniyle, şehrimizde kestane üretimini artırmakve kapama meyve bahçesi oluşturmakamacıylaİnegöl, Kestel ve Yıldırımilçelerimizdeprojeler başlatılmıştır."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)
2022-02-02 15:38:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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