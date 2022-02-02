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Aracına binerken kamyonet çarptı; kaza kamerada

DHA

Aracına binerken kamyonet çarptı; kaza kamerada


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, yol üzerine park ettiği aracına binerken kamyonetin çarptığı Erim Sözer (42) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yol kenarına park ettiği kamyonetine binmek isteyen Erim Sözer'e başka bir kamyonet çarptı. Kazaya neden olan sürücü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sözer´in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-02-02 16:07:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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