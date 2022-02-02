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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erikli, Uludağ’ın mirasını korumak için harekete geçti

İHA

Erikli, Uludağ’ın mirasını korumak için harekete geçti

Türkiye’nin en sevilen ambalajlı su markası Erikli, lezzetini borçlu olduğu Uludağ’ın doğal mirasını korumak için, ‘Korumamız Gerekli İnisiyatifi’ni başlattı.
İnisiyatif kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin öncülüğünde Uludağ’da biyoçeşitliliği anlamak ve korumak için saha çalışmaları yapılıyor. Ayrıca TAGEM bünyesindeki Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nün rehberliğinde, Bursa için önemli gelir kaynaklarından biri olan kestane ağaçlarının korunması amacıyla sürdürülebilir tarım projesi başlatılıyor. Dünyanın lider ambalajlı su şirketi Nestlé Waters, 20 yılı aşkın zamandır gönül bağı kurduğu Bursa’ya ve Uludağ’a sonsuz minnetini, yine bu topraklara yatırım yaparak gösteriyor. Son 10 yılda üretim, ArGe ve inovasyon dahil birçok alanda, bugünkü değeriyle yaklaşık 1 milyar TL yatırım gerçekleştiren Nestle Waters, şimdi de lider markası Erikli’nin önderliğinde, Uludağ’ın doğal mirasını korumak amacıyla ‘Korumamız Gerekli İnisiyatifi’ni hayata geçiriyor. Sürdürülebilir iş modeliyle Bursa için değer oluşturmayı sorumluluğu olarak gören Erikli, bu doğrultuda Bursa Uludağ Üniversitesi’nin öncülüğünde Uludağ’da biyoçeşitliliği anlamak ve korumak için saha çalışmaları başlattı. Şirket ayrıca, Korumamız Gerekli İnisiyatifi’nin çatısı altında, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde faal Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nün rehberliğinde sürdürülebilir tarımı desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsamda ilk olarak, Bursa için önemli gelir kaynaklarından biri olan kestane ağaçlarının korunması hakkında üreticilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Erikli’nin öncülüğünde başlayan ‘Korumamız Gerekli İnisiyatifi’ hakkında bilgi vermek ve projeleri açıklamak üzere Bursa’da bir basın toplantısı düzenleyen Nestle Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi, “Türkiye’deki operasyonlarımızda su kaynaklarını daha etkin yöneterek çevreye olan etkimizi azaltmak; toplumun ve paydaşlarımızın yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmak için çalışıyoruz. Şişe başına kullanılan plastik ambalajı azaltmayı ve geri dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. Nisan 2021’de Nestle Pure Life markamızın 1 litrelik seçeneğinde yüzde 50’si geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen şişeleri kullanmaya başladık, Ekim 2021’de Erikli’de de bu uygulamaya geçtik. Erikli markamızla Bursa’nın doğal zenginliklerinin korunması için, üretimden tüketime ve sosyal sorumluluk çalışmalarına tüm süreçleri sürdürülebilirlik bilinciyle yürütüyoruz. ‘Meskenimiz’ dediğimiz Uludağ’ı; tüm canlılar, doğal zenginlikler ve güzellikleriyle birlikte korumak gerektiğine duyduğumuz inançla ‘Korumamız Gerekli İnisiyatifi’ni başlattık. Sürdürülebilir iş modelimizle, bugünün ve gelecek nesillerin refahını artırmak maksadıyla Erikli sularının lezzetinin ve doğallığının kaynağı olan Uludağ’ın ve Bursa’nın tabiatına sahip çıkmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
"Dünyada sadece Uludağ’da görülen 15 bitki türü tespit edildi"
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, Erikli’nin Uludağ’da su üretimi için kullandığı 22 kaynağının bulunduğu havzada yapılan saha çalışmasının ilk sonuçları hakkında bilgi verdi. Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Gönül Kaynak ve Prof. Dr. Özer Yılmaz’ın öncülüğünde yapılan arazi ve laboratuvar çalışmaları sonunda, alanda 51 familyaya ait 201 bitki türünün yayılış gösterdiğinin saptandığını belirten Rektör Prof. Dr. Kılavuz, “Bunlardan 44’ünün endemik* olup bir tür ‘Nadir’ olarak belirlendi. Endemik olanlardan 15 tür dünyada sadece Uludağ’da görülen, 29 tür ise ‘Türkiye için Endemik’ olan türlerdir. Koruma statüleri açısından değerlendirildiğinde ise 1 tanesi kritik, 7 tanesi tehlikede, 7 tanesi zarar görebilir, 19 tanesi az tehdit altında ve 9 tür ise gelecekte zarar görebilir kategorisinde kaydedildi” ifadelerini kullandı.
"Kestane üreticileri için sürdürülebilir tarım projesi başlatılıyor"
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan Bülbül de Bursa’da sağlıklı ve verimli kestane üretiminin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak maksadıyla Nestle Waters ile ortak proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Bülbül, “Bursa’da kestane kanseri başta olmak üzere çeşitli hastalık ve zararlılar, ciddi ürün ve üretici açısından maddi gelir kaybına sebep oluyor. Bu sebeple kestane kanserinin önlenmesi, kestane gen kaynaklarının korunması ve sürdürebilir hale getirilebilmesi için harekete geçtik” dedi.
Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı da başlatılacak projeyle Bursa’da kestane üreticilerinin bitki sağlığı ve olabilecek yeni tehditler hakkında bilgilendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, “Üreticilere kestane yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlıların yönetimi ile kestane yetiştiriciliği hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Kestane yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı ilçe ve köylerde belirlenecek örnek oluşturabilecek kestanelikler seçilerek, bu alanlarda üreticilerin katılımıyla kültürel önlemlerin uygulamaları ve demonstrasyon çalışmaları gerçekleştirilecek” diye konuştu.
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Hamit Aygül de Bursa ili için kestane üretiminin önemine dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi: “Bursa kestane üretiminde ve işlenerek pazara sunulmasında öncü bir şehir olması sebebiyle, şehrimizde kestane üretimini artırmak ve kapama meyve bahçesi oluşturmak amacıyla İnegöl, Kestel ve Yıldırım ilçelerimizde projeler başlatılmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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