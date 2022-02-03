Semih ŞAHİN / BURSA, (DHA)
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Gatis Salin (Letonya)
TOFAŞ: Zubcic 16, Shepherd 10, Berk Uğurlu 8, Simmons 4, Cook 7, Emre Tanışan, Ennis 15, Yiğit Arslan 8, Muhsin Yaşar 6
BAXI MANRESA: Valtonen 6, Bako 8, Thomasson 4, Maye 31, Perez 2, Francisco 5, Garcia 2, Steinbergs 7, Urtasun, Martines 3, Vaulet, Sima
1'İNCİ PERİYOT: 20-20
İLK YARI: 42-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-51
TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu 2'nci haftasında İspanyol temsilcisi BAXI Manresa´yı sahasında 74-68 mağlup ederek grupta 2´de 2 yaptı.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu 2'nci hafta mücadelesinde TOFAŞ, evinde BAXI Manresa ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan maça Berk Uğurlu, Kasey Shepherd, Elgin Cook, Tomislav Zubcic, Jeremy Simmons beşiyle başlayan mavi-yeşilli ekip, ilk basketini Berk Uğurlu ile buldu. Rakibin sayılarına Shepherd, Zubcic, Berk Uğurlu ve Simmons ile karşılık veren Bursa ekibi, Tomislav Zubcic´in basketleriyle 7'nci dakikada 13-12 öne geçti. Tomislav´ın elinden bir üçlük bulan ev sahibi takım, Cook ve Muhsin ile skor bulmaya devam etse de ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci periyodun başında Yiğit Arslan´ın hızlı hücum sayılarıyla 24-20 üstünlüğü sağlayan TOFAŞ, Muhsin Yaşar´ın serbest atışları sonrası Cook´un üçlüğüyle 14'üncü dakikada farkı 9´a çıkardı: 29-20. Mavi-yeşillilerin 9-0´lık serisine Bako son verirken, konuk ekip üst üste bulduğu sayılarla 18'inci dakikada skoru 31-29 yaptı. Yiğit, Ennis, Berk Uğurlu ve Simmons´ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Bursa ekibi, soyunma odasına 42-34 önde girdi.
Üçüncü çeyreğin başında Shepherd´ın turnikesiyle fark çift hanelere (44-34) çıkarken, BAXI Manresa 23'üncü dakikada farkı 2´ye indirdi: 46-44. Çeyrek sonunda Shepherd ve Muhsin Yaşar´ın sayıları gelse de İspanyol temsilcisi, son çeyreğe 50-51 önde giren taraf oldu.
Taraftarının desteğiyle 4'üncü periyot vites artıran TOFAŞ, rakibin sayılarına Cook, Ennis ve Shepherd ile karşılık verirken, Ennis´in turnike basketi 33'üncü dakikada skoru 58-53 yaptı. BAXI Manresa bitime 5.27 kala 58-59 yeniden öne geçerken, Shepherd´ın serbest atışları sonrası Ennis ile 62-61 üstünlüğü sağlayan ev sahibi takım, Zubcic´in üçlükleriyle bitime 1.23 kala 5 sayılık farkı yakaladı: 71-66. Bir üçlük de Ennis ile bulan TOFAŞ, parkeden 74-68 galip ayrılmayı başardı.
BAXI Manresa karşısında TOFAŞ´ta Tomislav Zubcic 16 sayı ile takımın en skorer ismi olurken; Tyler Ennis 15 sayı, Kasey Shepherd 10 sayı ile katkı verdi. Sakatlığı bulunan Pako Cruz mücadelede forma giymedi.
TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turunda sıradaki maçını 8 Şubat Salı günü deplasmanda Nutribullet Treviso ile yapacak.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-02-03 00:59:50
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