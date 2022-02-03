Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için yüksek kesimlerde kar yağışı ikazı yaptı.

Bugün saat 12:00'dan gece 03:00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda "Yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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