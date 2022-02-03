Karacabey Belediyesi’nden vatandaşlara ulaşım kolaylığı

Karacabey Belediyesi tarafından hasta, hasta yakınları ve öğrenciler için Bursa’ya ulaşımı sağlayan seferler, eylül ayından bu yana aralıksız devam ediyor. Karacabey Belediyesi önünden her sabah kalkan araçlar, ihtiyaç sahibi vatandaşları ücretsiz olarak Bursa’ya götürüp getiriyor.

Karacabey Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle örnek olmaya devam ediyor. Karacabey Belediyesi’nin Bursa’ya düzenlediği ücretsiz otobüs seferleri, eylül ayından bu yana aralıksız devam ediyor. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen taşıma hizmeti, normalleşme süreciyle birlikte eylül ayından itibaren tekrar başladı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, sosyal belediyecilik anlamında sürdürülen çalışmalara her gün yenilerini de eklediklerini belirterek, “Bu uygulamamız pandemi öncesinde de vardı. Pandemi sürecinde tedbirler gereği uygulamayı kaldırmıştık ve özellikle ihtiyaç sahibi hastalarımızı toplu taşıma şeklinde değil, normal arabalarımızla yine hastanelerine götürmüştük. Eylül ayı itibariyle normalleşme sürecinde biz de seferlerimizi yeniden başlattık. İhtiyaç duyan öğrenciler, hastalar ve hasta yakınlarını, sabah erkenden Bursa’ya götürüp akşam üstü de yine Karacabey’e getiriyoruz” dedi.

Başkan Özkan, bu hizmetin ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlar için ücretsiz olduğunu belirterek, bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin de Karacabey Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurmalarını ifade etti.

Hasta nakil ambulansı da hizmette

Karacabey Belediyesi tarafından uzun zaman önce hizmete alınan hasta nakil ambulansı da Bursa sınırları içerisinde ihtiyaç duyan vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.

Evden hastaneye, hastaneden eve veya başka bir hastaneye nakil için verilen bu destek ile bu zamana kadar binlerce vatandaşa hizmet verildiğini belirten Özkan, “Özellikle yaşlı vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımız için bu hizmet önemli bir adımdı. Yıllardır aralıksız sürdürdüğümüz bu faaliyet, vatandaşlarımızdan da yoğun ilgi görüyor” dedi.

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