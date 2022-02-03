Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu

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Bursaspor ile Altınordu arasında oynanacak olan maçın hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak olan BursasporAltınordu maçını hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılığını Murat Şener ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. 5 Şubat Cumartesi günü Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan mücadele saat 16.00’da oynancak.

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