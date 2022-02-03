Bursaspor’un Antalya kampı sona erdi

Bursaspor, Antalya kampını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşilbeyazlılar, çalışmalar sonrası toplu fotoğraf vererek camiaya birlik mesaj gönderdi.
Altınordu maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile kampı tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna nezaretindeki idman bir saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman paspres çalışmalarıyla devam etti. Bursaspor son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yeşilbeyazlılar bugün öğle saatlerinde Bursa'ya dönecek ve hazırlıklarına Bursa'da devam edecek. Bursasporlu futbolcular ve teknik heyetin kamp sonrası çektirdiği toplu fotoğraf ise mânidardı. Yeşilbeyazlılar, camiaya adeta birlik mesajı gönderdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.