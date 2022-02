Kamu bankaları üretim ve ihracat seferberliği için yola bursa’dan çıktı Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar: “Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan firmaların yanındayız”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kamu bankalarının genel müdürlerini üretim ve ihracat merkezi Bursa’da üyeleriyle bir araya getirdi. Reel sektörün üretim, yatırım ve ihracat hedefleri için sahaya inen kamu bankalarının genel müdürleri, finansman sıkıntısına çare bulmak isteyen iş dünyası temsilcileriyle tek tek görüştü.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, ekonomik hedeflerin gerçekleşmesinde kritik öneme sahip iki kanadı temsil eden finans ve reel sektör temsilcilerini ‘Kamu Bankaları İş Dünyası Buluşması’nda bir araya getirdi. İş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyona kamu bankalarını temsilen Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandeminin reel sektörde ve finansal alanda yol açtığı sarsıntıları farklı boyutlarıyla tecrübe ettikleri 2 yılı aşkın bir süreyi geride bıraktıklarını söyledi. Bu süreçte odanın 50 bini aşkın üyesinin sorunlarına büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ifade eden Burkay, “Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olarak üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek adına yoğun bir gayretle çalışırken, elimizi taşın altına koyarak tüm imkânlarımız ve kaynaklarımızla üyelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.” dedi.

Bu dönemde finansmana ulaşmanın iş dünyası temsilcileri için mühim olduğuna işaret eden İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KGF kefâletli 60 milyar TL’lik destek paketinin tedarik zincirinin sürdürülebilirliği ve işletmelerin arzu edilen çıkışı gerçekleştirmeleri için itici güç olacağını belirtti. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması ve Avrupa Birliği ile 'Yeşil Mutabakat' sürecine dâhil olmasının iş dünyasındaki yeşil dönüşüm adımlarını hızlandırmanın gerekliliğini ortaya koyduğunu kaydeden Burkay, “Bu alanda yapılacak yatırımlara ciddi anlamda kredi desteklerine ihtiyacımız var. Özellikle sanayicimizin ve üreticimizin yatırımlarını destekleyecek bir fonun ayrılması önemli. Maliyetlerin rekabetçi noktada tutulması Türkiye’nin de bu alanda atacağı adımlarda ciddi destek olacak. Bu zorlu süreçte özel bankaların da reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları biran evvel harekete geçirmesi gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

İlk buluşma Bursa’da

TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, reel sektör buluşmalarına dönemin ruhuna uygun, yatırım üretimi ihracatı ve imalatı ile ön plana çıkan Bursa’dan başladıklarını söyledi. Bursa’dan aldıkları enerji ile ülkenin diğer şehirlerinde de buluşmalara devam edeceklerini kaydeden Çakar, son 23 yılın yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınından bağımsız düşünülemeyeceğini söyledi.

Alpaslan Çakar, Türk bankacılık sektörünün 2022 yılında da üreten, yatırım yapan, ihracat yapan ve istihdam sağlayan reel sektör temsilcilerinin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi. Türk bankacılık sektörünün toplam 9,2 milyar TL’lik aktif büyüklüğe sahip olduğunu belirten Çakar, “BTSO Başkanımız İbrahim Burkay da ifade etti. Önümüzdeki dönemde yeşil mutabakat, yeşil finansman konusu çok önemli. Gerek TBB'nin aksiyonları, gerekse de üretim, yatırım ve inovasyon çalışmaları konusundaki çalışmalarımızla, ülkemizin her sene yüzde 5 büyümesini sağlayacak ve istihdamı koruyacak şekilde reel sektörün yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

“İmalât sanayiinin payı yüzde 50”

Alpaslan Çakar, konuşmasında Bursa’daki bankacılık faaliyetlerine de değindi. Kredi mevduat oranının Bursa’da yüzde 111 civarında olduğunu belirten Çakar, kentte 19 banka ve 412 şubenin faaliyet gösterdiğini belirtti. Çakar, “Bursa’ya 127 milyar TL kredi verildi. Kredilerin 90 milyar TL’si reel sektöre sunuldu. İmalat sektöründe Türk bankacılık sektörünün verdiği kredilerin yüzde 27’si imalat sektörüne verilmişti. Bursa’da bu oran yüzde 50. Ülke ekonomisinin ana dinamiklerinden birisinin Bursa olduğunu görüyoruz. 60 milyar liralık KGF paketinde imalat sanayi her zaman pozitif ayrımcılık yapılacak sektördür. Dolayısıyla Bursa bundan her zaman daha fazla pay almaya devam edecektir.” dedi.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de banka olarak her zaman reel sektörle finans dünyası arasındaki yakın iş birliğini önemsediklerini söyledi. Bu birlikteliğin özellikle ülke ekonomisinin gelişimi ve toplumsal refahın artırılması açısından hassasiyetle yürütülmesi gereken bir süreç olduğuna inandıklarını bildiren Üstünsalih, "Son 2 yılda kredi ve destek ürünleriyle, küresel ümitsizlikler nedeniyle zorlanan işlemelerimizin güvenli limanı olduk. İnanıyorum ki bu olağanüstü dönemde daha da güçlenen bağlarımız iş birliklerimizin uzun dönemde derinleşmesini sağlayacaktır. Vakıfbank olarak kurulduğumuz günden bu yana ana hedefimiz her zaman ülke ekonomimize toplumsal kalkınmaya değer katmaktır." diye konuştu.

“Bursa’ya 10 milyar lira kaynak ayırdık”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Bursa'da 37 şube ve 500 çalışanla hizmet verdiklerini ifade etti. Bursa'da 19 milyarlık mevduat topladıklarını aktaran Arslan, "Sadece geçen sene Halk Bankası olarak Bursa'ya 6 milyar 840 milyon TL’lik bir kredi kullandırmış, destek vermişiz. Bireysel krediler hariç 2022 yılında 10 milyar lira kaynak ayırdık Bursa'ya. Bunu da uygun maliyetlerle kullandıracağız." diye konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, üreten ve güçlü Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Temel önceliğimiz; üretim ve istihdam başta olmak üzere ekonomik alanda elde ettiğimiz kazanımları korumak, kentimizi ve ülkemizi yeni normal olarak tanımlanan sürece en iyi şekilde hazırlamaktır. Tüm bankalarımızla güçlü bir diyalog ortamı oluşturmanın sektörlerimizin faydasına olacağının bilinciyle hareket ediyoruz.” dedi.

“Yeni desteklerle ülkemiz hak ettiği yere gelecektir”

Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Bursa’nın sanayi ve ihracat şehri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “UİB üzerinden 30 milyar doların üzerinde ihracat yapılıyor. Bursa’da konuşlanan UİB, birçok alanda özellikle otomotiv endüstrisinde Türkiye’nin tüm ihracatını koordine ediyor. Bu noktada ihracata dayalı büyüme stratejisi ile modelin öncüsü Bursa’dır. Tek eksiğimiz sermaye birikimi. Bunu oluşturmak için gereken desteklerle Türkiye ve Bursa, dünyada hak ettiği yerlere çok kısa sürede gelecektir.”

“Esnafımıza ve KOBİ’lere destekler artırılmalı”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa’nın her alanda Türkiye ekonomisine değer kattığını belirterek, “Türkiye’nin milli otomobili Bursa’da yapılıyor. Bu zorlu dönemde bankacıların kaynaklarını biliyoruz. Sıkıntılı süreçleri de biliyoruz. Bursa’da tüm girişimcilerin ayrı başarı hikâyesi var. TEKNOSAB diye yeni bir OSB doğuyor. Yeni OSB’lerin taleplerinin olduğunu biliyoruz. Bizim talebimiz, krediye ulaşmada, krediye ulaşmanın maliyetler ve komisyonlar noktasında desteklenmesi, yatırımcıların uzun vadeli krediler ile desteklenmesi konusunda, esnafımızın ve KOBİ’lerimizin gelişmesi için desteklerin artmasını bekliyoruz.” dedi.

Kamu bankalarının genel müdürleri ve yöneticileri, 5 saatten fazla süren toplantıda, yaptıkları sunumların ardından, Bursa iş dünyasının sorularını yanıtladı. Finans sektör temsilcileri daha sonra ise BTSO’nun bankalar için hazırladığı farklı toplantı odalarında, firma sahipleriyle bire bir görüşme yaptı. Reel sektörün artan finansman ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla Türkiye’de ilk kez BTSO çatısı altında düzenlenen buluşmaya, eski Bakan ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Çelik de katıldı.

