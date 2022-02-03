Yeni Naimler Yıldırım’da yetişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Naimler Yıldırım’da yetişiyor

İHA

Yeni Naimler Yıldırım’da yetişiyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde eğitim gören sporcuları ziyaret etti.
Yıldırım’ın spor şenri kimliğini güçlendirecek çalışmaları bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için süratle çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 365 gün boyunca çocukların ve gençlerin sporla buluştuğu Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ziyaret ederek tesiste eğitim gören sporcularla ve aileleriyle bir araya geldi. 34 bin metrekarelik alanda karateden taekwondoya, güreşten masa tenisine, cimnastikten yüzmeye 16 farklı branşta Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yeni ‘Naim’lerin yetişmesine öncülük ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz şükürler olsun meyveleri veriyor. İlçemizi birçok müsabakada temsil eden evlatlarımız 2,5 yılda pandemi şartlarına rağmen bin 875 madalya ve 106 kupa kazandı. Yıldırım belediyesi olarak, 2022 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayımız 3 bin 310. Son 2,5 yılda; yaz ve kış spor okullarında 16 farklı branşta 38 bin 240 çocuğumuza, jimnastik okullarında 10 bin 425 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 24 bin 142 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 7 bin 120 çocuğumuza, özel gereksinimli 248 çocuğumuza toplamda ise 80 bin 175 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. 2022 yılında da 11 tesis 16 farklı branşta 125 personelimiz ile eğitimlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Yıldırım’ı spor şehri yapacak çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.
Yıldırım’ın özel çocuklarının birebir hocalar eşliğinde sportif beceriler kazandırıldığını söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak 2019’dan bu yana 200’ün üzerine özel çocuğumuzun hayatına dokunduk. 4 hocamızın verdiği birebir özel temel beceri dersleri ile şu anda 65 çocuğumuzun eğitimleri devam ediyor. 3 ay boyunca, evlatlarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi için birebir hocalar eşliğinde başlayan eğitimlerde, verilen genel spor becerilerinin derslerinin ardından, yeteneklerine göre çocuklarımız gruplara ayrılıyor ve takımlar halinde müsabakalara hazırlanıyor” sözlerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güllük’e modern sağlık tesisi
YEREL HABERLER Güllük’e modern sağlık tesisi
Osmangazi’de bir metruk bina daha yıkıldı
YEREL HABERLER Osmangazi’de bir metruk bina daha yıkıldı
İnegöl Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Meclisi toplandı
Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim
YEREL HABERLER Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de ...
BBabasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER BBabasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de ...
Kamu bankaları üretim ve ihracat seferberliği için yola bursa’dan çıktı Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar: “Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan firmaların yanındayız”
YEREL HABERLER Kamu bankaları üretim ve ihracat seferberliği için ...
Bursaspor’un Antalya kampı sona erdi
YEREL HABERLER Bursaspor’un Antalya kampı sona erdi
Başkan Aydın, ilçeye 3 yılda 30 milyon değerinde gayrimenkul kazandırdı
YEREL HABERLER Başkan Aydın, ilçeye 3 yılda 30 milyon değerinde ...
Karapınar Aile Sağlığı Merkezi’nde sona doğru
YEREL HABERLER Karapınar Aile Sağlığı Merkezi’nde sona doğru
Okul oyunları ile matematiği sevdiler
YEREL HABERLER Okul oyunları ile matematiği sevdiler
Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu
YEREL HABERLER Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu ...
Uludağ’da gece başlayan kar fırtınası kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Uludağ’da gece başlayan kar fırtınası kameralara ...
Nilüfer’de “Dayanışma Market” kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de “Dayanışma Market” kapılarını açıyor
BOSAB, yeşil dönüşüme odaklandı
YEREL HABERLER BOSAB, yeşil dönüşüme odaklandı
Karacabey Belediyesi’nden vatandaşlara ulaşım kolaylığı
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden vatandaşlara ulaşım ...
84 yıllık hatıralar Merinos’ta yeniden canlandı
YEREL HABERLER 84 yıllık hatıralar Merinos’ta yeniden canlandı
Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi
Bursaspor - Altınordu maçı biletleri satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu maçı biletleri satışa çıkıyor
BOSAB, yeşil dönüşüme odaklandı
YEREL HABERLER BOSAB, yeşil dönüşüme odaklandı
Hırsız bakıcıya çifte mahkumiyet Hırsız kiracıya Yargıtay’dan şok Baktığı hasta kadının altınlarını çaldı, şoku yaşadı
YEREL HABERLER Hırsız bakıcıya çifte mahkumiyet Hırsız kiracıya ...
Estetik burun operasyonlarında önce solunum fonksiyonları korunuyor KBB Uzmanı Dr. Şenol Acar: "Burun estetiğinde kemikler kırılmıyor, şekillendiriliyor"
YEREL HABERLER Estetik burun operasyonlarında önce solunum ...
Bunlar da üniversiteli kuzular 65 kuzu gözünü üniversitede açtı Uludağ Üniversitesinde 2022'nin sonuna kadar 200 kuzunun daha dünyaya gelmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Bunlar da üniversiteli kuzular 65 kuzu gözünü ...
TOFAŞ - BAXI Manresa: 74-68
YEREL HABERLER TOFAŞ - BAXI Manresa: 74-68

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.