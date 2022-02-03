Türkiye’nin tek otomotiv lisesine BUÜ’den akademik destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin tek otomotiv lisesine BUÜ’den akademik destek

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), alanındaki tek eğitim kurumu olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile akademik ve bilimsel işbirliği protokolü imzaladı.

Türkiye’nin tek otomotiv lisesine BUÜ’den akademik destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), alanındaki tek eğitim kurumu olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile akademik ve bilimsel işbirliği protokolü imzaladı.
Türkiye’nin otomotiv sektörü üzerine kurulan ilk ve tek lisesi olan OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Bursa Uludağ Üniversitesi akademik destek verecek. Kurumlar arasında imzalanan işbirliği protokolü ile lisede görev yapan eğitimci ve öğrencilere bilimsel projelerde danışmanlık yapılacak. Bunun yanı sıra BUÜ ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortak çalışmalar yürütmesi, birlikte seminer ve organizasyonlar gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. Hazırlanan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Okul Müdürü Metin Sezer imza attı.
İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, YÖK tarafından önceki yıl belirlenen Araştırma Üniversiteleri arasında yer aldıklarına işaret ederek, “Araştırma Üniversiteleri için belirli htisaslaşma alanları tespit edildi ve üniversiteler bu alanlarda faaliyet gösteren sektörlerle eşleştirildi. Üniversitemiz; otomotiv malzeme teknolojisi ile gıda arz güvenliği, gıda biyoteknolojisi ve hayvan yetiştiriciliği alanlarında güçlü olduğumuz için bu alanlardaki sektörlerle eşleştirildi. Mühendislik Fakültemiz bünyesinde eğitim faaliyetlerine devam eden Otomotiv Mühendisliği Bölümü ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzdaki Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı’nda önemli akademisyenlerimiz var. Onun dışında Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulumuzda da aynı programı bu yıl açacağız. Buralarda ciddi bir akademik deneyim ve bilgi birikimine sahibiz. Türkiye’nin bu alanda tek örneği olan OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne destek olmak bizler için de memnuniyet vesilesi olacaktır. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyor, birlikte yapacağımız projelerin çıktılarının da başta kurumlarımıza, şehrimize ve ülkemize yararlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Sezer de kuruldukları ilk günden itibaren bilimsel gelişime önem verdiklerini aktardı. Son bir yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi ile yakın ilişkiler içerisinde olduklarını açıklayan Metin Sezer, imzalanan protokol sayesinde ikili ilişkilerin daha da geliştirileceğine inandıklarını söyledi. Sezer, verdikleri desteklerden dolayı Rektör Kılavuz ve tüm akademisyenlere teşekkür etti.
Törende BUÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat, akademisyenler ve okul yöneticileri de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 ...
Trafikte drifte ağır ceza Bursa'da arkadaşının aracıyla drift yaptı 16 bin 900 lira ceza yedi
YEREL HABERLER Trafikte drifte ağır ceza Bursa'da arkadaşının ...
Yeni Naimler Yıldırım’da yetişiyor
YEREL HABERLER Yeni Naimler Yıldırım’da yetişiyor
Güllük’e modern sağlık tesisi
YEREL HABERLER Güllük’e modern sağlık tesisi
Osmangazi’de bir metruk bina daha yıkıldı
YEREL HABERLER Osmangazi’de bir metruk bina daha yıkıldı
İnegöl Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Meclisi toplandı
Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim
YEREL HABERLER Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de ...
BBabasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER BBabasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de ...
Kamu bankaları üretim ve ihracat seferberliği için yola bursa’dan çıktı Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar: “Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan firmaların yanındayız”
YEREL HABERLER Kamu bankaları üretim ve ihracat seferberliği için ...
Bursaspor’un Antalya kampı sona erdi
YEREL HABERLER Bursaspor’un Antalya kampı sona erdi
Başkan Aydın, ilçeye 3 yılda 30 milyon değerinde gayrimenkul kazandırdı
YEREL HABERLER Başkan Aydın, ilçeye 3 yılda 30 milyon değerinde ...
Karapınar Aile Sağlığı Merkezi’nde sona doğru
YEREL HABERLER Karapınar Aile Sağlığı Merkezi’nde sona doğru
Okul oyunları ile matematiği sevdiler
YEREL HABERLER Okul oyunları ile matematiği sevdiler
Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu
YEREL HABERLER Bursaspor-Altınordu maçının hakemi Bülent Birincioğlu ...
Uludağ’da gece başlayan kar fırtınası kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Uludağ’da gece başlayan kar fırtınası kameralara ...
Nilüfer’de “Dayanışma Market” kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de “Dayanışma Market” kapılarını açıyor
BOSAB, yeşil dönüşüme odaklandı
YEREL HABERLER BOSAB, yeşil dönüşüme odaklandı
Karacabey Belediyesi’nden vatandaşlara ulaşım kolaylığı
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden vatandaşlara ulaşım ...
84 yıllık hatıralar Merinos’ta yeniden canlandı
YEREL HABERLER 84 yıllık hatıralar Merinos’ta yeniden canlandı
Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak yağış kaza getirdi
Bursaspor - Altınordu maçı biletleri satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Bursaspor - Altınordu maçı biletleri satışa çıkıyor
BOSAB, yeşil dönüşüme odaklandı
YEREL HABERLER BOSAB, yeşil dönüşüme odaklandı
Hırsız bakıcıya çifte mahkumiyet Hırsız kiracıya Yargıtay’dan şok Baktığı hasta kadının altınlarını çaldı, şoku yaşadı
YEREL HABERLER Hırsız bakıcıya çifte mahkumiyet Hırsız kiracıya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.