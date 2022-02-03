Bursa'da yazlık villaları soyan hırsızlara operasyon: 7 gözaltı

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Bursa'da yazlık sitelerin boşluğundan yararlanan hırsızlara operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacaali Mahallesinde yazlık sitelerde meydana gelen hırsızlık olaylarının artması sonucu harekete geçti. Jandarma ekipleri Gemlik İlçe merkezinde ikamet eden 7 kişilik bir grubun ocak ayında değişik günlerde taksi tutarak gittikleri yazlık villalardan çaldıkları ev eşyalarını yine geldikleri ticari taksiyle ilçe merkezine götürerek ikinci el eşya dükkanlarına sattıklarını tespit etti.Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, yapılan çalışmalarda tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı destekli 5 ayrı noktada yapılan aramalarda ise, çeşitli marka ve adette ev eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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