Osmangazi’den 6 bin 500 kilometre öteye Kur’an-ı Kerim ve Bursaspor forması

Osmangazi Belediyesi, 6 bin 500 kilometre uzaktaki Afrika’nın Nijer ülkesine kandil dolayısıyla Kur’anı Kerim ve çocuklar için Bursaspor forması gönderdi.

Osmangazi Belediyesinin gönderdiği hediyeleri alan çocuklar, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Hediyeleri teslim alan ve dağıtanlar yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi;

“Afrika’da bulunan Nijer ülkesinin Başkenti Niamey’den Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar’a ve çalışanlarına selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hafızlık merkezinde okuyan her bir öğrenci hafız olmak için okuyorlar. Buraya ulaşan Kur’anı Kerimleri ve Bursaspor formalarını çocuklara hediye ettik. Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyoruz. Mübarek üç ayların herkese hayırlar getirmesini dileriz.”

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