Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, 7 bıçak darbesi ile oğlu Muhammet Cem Uysal tarafından öldürülen Halil Uysal'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Uysal için Orhangazi ilçesi Muradiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye evden kaçarak kendisini kurtaran eşi Mürvet Uysal da katıldı. Mürvet Uysal, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Halil Uysal cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-02-03 17:44:17



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