Taksiyle villalardan çalıntı eşya taşıyan hırsızlar yakalandı

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Kazım BULUT/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yazlık villalardan çaldıkları eşyaları taksiyle ikinci el ürün satışı yapılan yerlere götürüp, satan 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Karacaali Mahallesi'nde yazlık sitelerde meydana gelen hırsızlık olayları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. İlçe merkezinde oturan 7 kişinin, ocak ayında farklı günlerde gittikleri mahalledeki villalardan eşya çalıp, taksiye yükleyerek ilçe merkezine götürdükten sonra ikinci el ürün satışı yapılan yerlere sattıkları belirlendi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla teknik ve fiziki takip başlatıldı. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı desteğiyle ilçe merkezindeki 5 adrese, dün operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ev eşyaları ele geçirildi. Şüpheliler, Küçükkumla Jandarma Karakol Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-02-03 17:03:27



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