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Bursa'nın İnegöl ilçesinde üst kısmı alt geçide takılan kamyonetin kasası parçalara ayrıldı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi alt geçidinde meydana geldi. E.B. yönetimindeki 34 RR 7962 plakalı kamyonet, alt geçitten geçtiği sırada üst kısmı alt geçide takıldı. Aracın kasası parçalanırken, olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri güvenlik önlemi aldı. Araç daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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