Bursalılar Regaip Kandili'ni Ulu Cami'de idrak etti

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Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Bursalılar Ulu Cami'ye akın etti.

Bursa'da Regaip Kandili, Ulu Cami'de idrak edildi. Düzenlenen kandil programında Kur'anı Kerim ve mevlit okunarak, dualar edildi.

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