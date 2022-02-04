Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim (4)

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TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, babası Halil Uysal'ı ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem Uysal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-02-04 01:30:33



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