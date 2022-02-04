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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’daki patent başvurularının yüzde 12’si BUÜ’den

İHA

Bursa’daki patent başvurularının yüzde 12’si BUÜ’den

Türk Patent ve Marka Kurumu, 2021 yılı Türkiye marka ve patent başvuru sayılarını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından listede 4. sırada yer alan Bursa’daki başvuruların yüzde 12’si ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nden geldi.
Bursa Uludağ Üniversitesi, patent ve patent başvuru sayılarını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. 2019 yılında Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un talimatıyla başlatılan çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Teknoloji Transfer Ofisi’nin koordinasyonunda ilerleyen faaliyetler sayesinde Üniversitenin 3 yıl önce 60 olan patent başvuru sayısı 2021 yılında 305 oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun önceki hafta açıkladığı 2021 yılı Türkiye marka ve patent başvuru sayıları ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bu alandaki başarısını bir kez daha ortaya çıkardı. Türkiye genelinde 4. olan Bursa’daki patent başvurularının 2021 yılında toplam 52’si Bursa Uludağ Üniversitesi’nden yapıldı. Bursa’da 131 ArGe merkezi ve 26 tasarım merkezi bulunduğu göz önüne alındığında, Üniversitenin başarısı yeniden tescil edilmiş oldu.
İlk 50’de 19 üniversite yer aldı
2021 yılında yerli patent başvurularının 1.534’ünü oluşturan ilk 10 kuruluş toplam yerli patent başvurularının yüzde 18’ini oluştururken, yerli patent başvurusunda bulunan ilk 50 kuruluş arasında 19 üniversite de yer aldı. Açıklanan verilere göre yerli patent başvurularının yüzde 11'i üniversiteler tarafından yapıldı.
"Patent sayımız daha da artacak"
Açıklanan verileri değerlendiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Yaklaşık 3 yıldır bu konuda yoğun bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren, Üniversitemizin ve akademisyenlerimizin potansiyelinin gerçek anlamda ortaya çıkarılması için gayret ediyoruz. Yarım asra yaklaşan bir deneyimi bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi, akademik birikim ve proje üretme kabiliyeti ile çok daha iyisini yapabilecek düzeydedir. Kapanma noktasına gelen Teknoloji Transfer Ofisimiz’in üstün gayreti ve girişimleri ile Üniversitemizin gerçek kapasitesini ortaya çıkarmaya başladık. Yüzlerce akademik çalışmanın patent başvurusunu yaptık. 3 yıl önce 60 olan patent sayımız bugün 300’ü geçti. Bu sayının çok daha yukarılara çıkacağına inanıyoruz. 2021 yılı patent başvuru listesinde yer almaktan, Bursa’mıza ve Türkiye’ye bu anlamda katkı koyan üniversiteler arasında bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarı; akademisyenlerimizin ve onlara yol gösteren Teknoloji Transfer Ofisimizin desteği ile geldi. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı kararlılık ve azim ile çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
"Üniversitemizin potansiyelini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz"
Bursa Uludağ TTO Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Eren ise kurum olarak faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. ÜniversiteSanayi işbirliği, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve girişimcilik alanlarında Üniversitenin gerçek potansiyelini açığa çıkarmaya devam edeceklerini vurgulayan Genel Müdür Prof. Dr. Recep Eren; “2022 yılında çok daha iyi başarılara imza atmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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