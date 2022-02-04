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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karapınar Aile Sağlığı Merkezi’nde sona doğru

İHA

Karapınar Aile Sağlığı Merkezi’nde sona doğru

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Karapınar Aile Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar sona yaklaştı. Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan ve küçük dokunuşların kaldığı merkezin, mart ayı sonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor.
Ulaşımdan altyapıya, eğitimden spora kadar her alanda Bursa’yı marka kent yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sağlık yatırımlarında hız kesmiyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde temeli ağustos ayında atılan Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Yıldırım Belediyesi tarafından projelendirilen ve inşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan merkez, 480 metrekare taban alanı üzerine toplam 2 kat olarak tasarlandı. Aile sağlığı merkezinde; 7 adet doktor muayene odası, 2 adet tıbbi müdahale odası, 3 adet gebe izleme ve aile planlama odası, 2 adet aşı ve çocuk izleme odası, eğitim ve toplantı salonu, laboratuvar ve mutfak, tıbbi atık ve kazan dairesi gibi gerekli tüm mekânlar bulunacak. Yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olacak merkezin kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanırken, şap atma ve seramik kaplama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların mart ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlığı öncelikli konular arasında ele aldıklarını, özellikle evde hasta bakım hizmetleriyle her yıl on binlerce vatandaşa evlerinde sağlık hizmeti verdiklerini dile getirdi. Bursa’nın sağlıklı şehir imajını güçlendirmek ve halkın yaşamaktan mutluluk duyacağı ortam inşa etmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aktaş, Karapınar Aile Sağlığı Merkezi’nin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini ifade etti.

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