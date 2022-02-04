Şehrin önde gelenlerini Bursaspor'a sahip çıkmaya, tüm taraftarları da hafta sonu stadyuma davet eden yeşilbeyazlıların başarılı futbolcusu Burak Altıparmak, “Başka Bursaspor yok” dedi.

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Burak Altıparmak, “Başka Bursaspor yok” temalı bir mesaj yayımladı. Altıparmak, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Antalya’da takım olarak çok verimli bir kamp geçirdik. Umarım bu birlikteliğimizi ikinci yarıda sahaya da yansıtarak sezonu en güzel şekilde tamamlarız. Camia olarak zor günler geçirdiğimizin farkındayız. Biz üzüntümüzde de sevincimizde de sadece taraftarımıza sarılırız. Bursaspor takımının oyuncuları olarak şehrin önde gelenlerini Bursaspor'a sahip çıkmaya, tüm taraftarlarımızı da hafta sonu stadyuma çağırıyor; gelecek güzel günlere ulaşmanın ilk adımını hep birlikte atmak istiyoruz. Başka Bursaspor yok!”

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