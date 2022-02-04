Kandil geleneği Yeni Mahalle Camii'nde devam etti

İnegöl Belediyesi, Regaib Kandili nedeniyle yatsı namazı sonrası Alanyurt Yeni Mahalle Merkez Caminde helva ikramında bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban da burada vatandaşla bir araya gelerek kandillerini tebrik etti. Kandil gecelerinde İnegöl’ün vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi’nin helva ikramları, geçtiğimiz akşam üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaib Kandilinde de devam etti.

Bin kişilik helva ikramı yapıldı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyet ile birlikte Yeni Mahalle Merkez Cami’nde yatsı namazı çıkışında katıldığı helva ikramları sırasında vatandaşların kandilini tebrik etti. Bin kişilik helva dağıtılan ikramlar sonrası Başkan Alper Taban mahalledeki vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Kandil geleneğimizi sürdürüyoruz

Bin kişilik helva dağıtılan ikramlar sonrası açıklama yapan Başkan Alper Taban, ‘’Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandilimiz mübarek olsun. Bugün insanoğlunun gönül dünyasının aydınlanmasına vesile olan faziletli bir gündür. Regaip Kandili aynı zamanda on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’nın da müjdecisidir. Mağfiret kapılarının sonuna kadar aralandığı, günahların affedildiği, tüm ibadet ve dileklerin kabul olduğu Regaip Kandili’nde de geleneğimizi sürdürerek helva ikramında bulunduk. Rabbim bizleri Ramazan ayına da ulaştırsın.’’ dedi.

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