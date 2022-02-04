Mudanya, kapalı pazar yerine kavuşuyor

Mudanya Belediyesi’nin Halitpaşa Mahallesi’nde 3 bin 137 metrekarelik arazi üzerinde kapalı otopark ve ortak kullanım alanları ile birlikte planladığı Kapalı Pazar Yeri’nin çalışmaları başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’nce projelendirilen Mudanya Kapalı Pazar Yeri ile ilgili aralık ayında yapılan ihalenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bölgede bulunan bazı zeytin ağaçları da zarar görmeden belediyeye ait arazi ve parklara taşındı.1 yılda tamamlanması planlanan pazar yerinin bodrum katında 18, zemin katında 41 araçlık kapalı otopark, birinci katında ise 86 esnafın tezgah kurabileceği bölüm bulunuyor. Su depoları, bebek bakım odası, ortak kullanım alanlarının da yer alacağı pazar yerinde sürdürülebilir bir sistem oluşturulacak. Pazar yerinin çatısında yağmur suyu toplama sistemi kurulacak, toplanan yağmur suyu filtrasyondan geçirilerek lavabo rezervuarları, pazaryeri, otopark temizliği ve bahçe sulamasında kullanılacak. Pazar yeri projelendirme çalışmaları kapsamında “ortak akıl, birlikte yönetim” ilkesini uyguladıklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, pazar alanını esnaf ve Mudanyalıların en iyi faydalanacakları şekilde planladıklarını ifade ederek, “Söz verdiğimiz bir projeyi daha çok kısa süre içerisinde hemşerilerimin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

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