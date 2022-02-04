Selfie çekerken pitbullu sokak köpeğine saldırdı



Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da sahibinin tasma ve ağızlıksız gezdirdiği pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Esnaf sopayla müdahale edip sokak köpeğini kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırının hemen öncesi pitbullun sahibinin köpeklerle selfie çektiği görüldü.

Olay, çarşamba günü Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, tasmasız ve ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğiyle bir sokak köpeğinin yanına geldi. Bu kişi, köpeklerle selfie çekti. Bu sırada pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktı. Pitbull çenesinden ısırdığı sokak köpeğini bırakmayınca, bir esnaf aracından aldığı sopayla pitbulla vurdu. Pitbullun ağzından kurtulan sokak köpeği kaçtı. Pitbullun sahibi ise köpeğine vurdukları gerekçesiyle esnafa küfretti. İhbar üzerine polis ekipleri, pitbullun sahibini bulmak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Pitbull sahibinin köpeğiyle birlikte sokağa geldiği, selfie çektiği anlar, pitbullun köpeğe saldırması ve esnafın köpekleri ayırma çabası, görüntülere yansıdı.

'BİR ÇOCUĞA DA SALDIRABİLİRDİ'

Sokakta berber dükkanı işleten Yasin Yanardağ, "Pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Yan taraftaki esnaf ağabeyimiz, sopayla köpekleri ayırdı. Daha sonra sahibi, köpeğini savunur gibi bizlere hareket etti. Burada bağırıp çağırdı. Esnafı ayağa kaldırdı. O sırada sokaktan ufak bir çocuk geçse, onu ısırabilirdi. Esnaf ağabeyimiz müdahale etmeseydi sokak köpeği ölmüştü. Köpekte tasma ve ağızlık yoktu. Sahibine de sorduk. Ancak 'köpek benim değil' diye yalan söylemeye çalıştı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-02-04 13:15:58



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