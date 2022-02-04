Hayat’tan çevre hamlesi

Özel Hayat Hastanesi yönetimi, çalışanlarının çevre duyarlılığını artırmak ve farkındalık oluşturmak hedefiyle ‘Toplum Plânı ve Çevre Bilinci Eğitimi’ni başlattı.

Destek verdiği sosyal sorumluluk projeleri, Hayat Vakfı çalışmaları çerçevesinde gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak amacıyla, BursaOrhaneli yolu üzerinde oluşturulan Hayat Hatıra Ormanı ve çevre meselelerine karşı gösterdiği hassasiyetle çeşitli konularda çalışanlarının gelişimine yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerle adından söz ettiren Hayat Sağlık Grubu, 1978 yılında başladığı yolculuğunda etik kurallar, kalite ve çevre hassasiyetinden taviz vermeden sağlık hizmeti sunmayı sürdürüyor.

Enerji ve su tasarrufu ile çevreye duyarlılığının arttırılması amaçlanan ve 2022 yılı içinde tüm çalışanlara verilmesi hedeflenen Toplum Planı ve Çevre Bilinci Eğitimi’nin ilki, Hayat Hastanesi konferans salonunda geçekleştirildi.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Hayat Sağlık Grubu olarak sadece sağlık alanında faaliyetlerde bulunmadıklarını, aynı zamanda çevreye ve doğaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüklerini ifade ederek, “İnsan sağlığı çevreyle bir bütün olarak ele alınmalı. Bu konuda da gündemde olan yeşil dönüşüm ve enerji tasarrufu çalışmalarına herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı. Kurumlar da çalışanlarına enerji tasarrufu ve çevre sorunlarına yönelik farkındalık etkinliklerini organize etmelidir. Her dönüşüm bir kişiyle başlar. Biz de çalışanlarımızla birlikte çevremizi korumak için birçok alanda örnek çalışmalara imza attık. Kumsal ve müsilaj temizlerken, Orhaneli Yolu’nda bulunan hatıra ormanımıza fidan dikimi gerçekleştirdik ve ormanlık alanımızın düzenlemesini yaparak fidanlarımızın büyümesi için uygun bir ortam hazırladık. Topladığımız yeşil kapaklarla can dostlarımıza mama sağladık. Bunların yanında bir okulumuzun kütüphanesini yeniledik ve daha sayamadığım onlarca eğitim ve etkinliklere imza attık. Biz Hayat Sağlık Grubu ve Hayat Sağlık Vakfı yönetici ve çalışanları olarak, gerek sosyal projelerle gerekse organize ettiğimiz etkinliklerle destek verdiğimiz çevre duyarlılığına bu yıl daha fazla eğileceğiz. Bu kapsamda 2022 yılı mottomuzu ‘Yaşanabilir bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için yaşadığımız çevreye duyarlı olalım. Çevremizi temiz tutalım. Enerji ve su tasarrufu yapalım’ olarak belirledik. Mesâi arkadaşlarımızda çevre hassasiyeti oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Hayat Sağlık Grubu’nun büyük bir aile olduğunu belirten ve 2022 yılı içerisinde bütün çalışanlara Toplum Plânı ve Çevre Bilinci eğitimi vereceklerini söyleyen İnsan Kaynakları Müdürü Barış Çakar da, “Bursa’mızın önemli bir markası olma hedefimizle birlikte yaşadığımız çevreye olan duyarlılığımız ve topluma olan saygımız ile birçok sosyal sorumluluk projesini, çevre faaliyetini el birliği ile sürdürmekteyiz. Tüm çalışanlarımızla yaşadığımız şehre ve dünyamıza katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir gelecek bırakmak için örnek çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerinin altını çizen Çakar, “Biz Hayat Sağlık Grubu ve Hayat Sağlık Vakfı çalışanları olarak daha yeşil bir Bursa, yaşanabilir bir gelecek ve çocuklarımıza sağlıklı yarınlar bırakabilmek için çevre, iklim, atık yönetimi, enerji ve su tasarrufu konularına daha duyarlı yaklaşmaya ve başkalarına da bu konuda örnek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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