Giysi kumbarasında sıkışarak ölen Ukraynalı bir gün önce cezaevinden çıkmış



Semih ŞAHİN-Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-BURSA'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasından eşya almaya çalışırken, başı içerideki mekanizmaya sıkışması sonucu ölen Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov'un (30) bir gün önce cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 468. Sokak'ta meydana geldi. Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov, kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasından eşya almak istedi. Ancak Tamazov'un başı, içerideki mekanizmaya sıkıştı. Bir süre sonra Behpasha Tamazov´u fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tepki vermeyen Tamazov'u, kumbaranın alt tarafını kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Tamazov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

18 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Havasız kaldığı için ölmüş olabileceği üzerinde durulan Tamazov'un cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

18 ayrı suç kaydının olduğu belirtilen Behpasha Tamazov'un, çarptırıldığı 7 yıl hapis cezasını çektiği Gemlik Açık Cezaevi'nden olaydan bir gün önce izinli çıktığı ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Halil ÖZÇOBAN

2022-02-04 13:46:26



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