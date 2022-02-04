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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pitbull köpeğini sokak köpeğine saldırttı, selfie çekti

İHA

Pitbull köpeğini sokak köpeğine saldırttı, selfie çekti

Bursa’da bir kişi tasmasız ve ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini, sokak köpeğine saldırttı. Saldırı sırasında cep telefonu ile selfie çeken pitbull sahibi, bir de sokak köpeğini tekmeleyerek ayırmaya çalıştı.
Bursa’da bir kişi ‘yasaklı ırk’ sınıfında bulunan pitbull cinsi köpeğini tasmasız ve ağızlıksız dışarıya çıkardı. Sokak köpeğinin yanına gelen pitbull, köpeğe saldırmaya başladı. Pitbullun sahibi, saldırıyı çekmekle yetinmeyip, bir de selfie çekti. Ayrıca saldıran sanki sokak köpeğiymiş gibi zavallı hayvanı tekmeleyerek ayırmaya çalıştı. Sokak köpeğinin yardımına çevredeki esnaf koşarken, esnafın bulduğu sopa yardımıyla pitbulldan kurtarılan köpeğin akıbeti bilinmiyor.

"5 dakika önce küçük bir kız çocuğu sokaktan geçti"
Köpeğin saldırı anına şahit olan ve olaya müdahale eden sokak esnafı Yasin Yanardağ, "Genç biri geldi. Sokakta dolanıyordu. Köpeğin aç olduğu belliydi. Köpek avına çıkmış gibiydi. Dalga geçer gibi köpeklerle fotoğraf çekindi. Biz durumu gördük ama köpeğini götürüyor sandık. Sokak köpeğiyle pitbull boğuşmaya başladılar. Biz de köpeği kurtaralım diye esnaf arkadaşla beraber sopayla müdahale ettik, ayırdık köpekleri. Sokak köpeği şu an ölmüş olabilir. Köpek yok piyasada. Olaydan kısa süre önce sokaktan küçük bir kız çocuğu geçti annesiyle birlikte. Ya ona saldırsaydı? O çocuk artık aramızda olmazdı. Köpekler ayrıldıktan sonra sahibi yanımıza geldi. Konuşmak için geldi ve kendini savundu. Köpek benim değil dedi. Köpek senin değilse fotoğraf neden çekindin, sokak köpeğine neden tekme atmaya çalıştın da pitbullu çekmeye çalıştın dedik ve gitti" dedi.
Öte yandan, Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye’nin uğradığı pitbull saldırısı sonrasında yayınlanan genelgeye göre, 14 Ocak’a dek “tehlikeli ırk” olarak belirlenen köpeklerin kısırlaştırılması ve mikroçip takılması gerekiyor. Kurala uymayan kişilere para cezası uygulanacak.

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