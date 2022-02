Tamer Tuna: “Bursaspor’u yüz üstü bırakıp gidemem”

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bursaspor’u yüz üstü bırakıp gidemeyiz. Futbolcularımızın sonraki süreçte yüz yüze geldiğimizde bunun hesabını veremem. Süreci bekliyoruz. Transfer tahtasını açılırsa kadroya dahil edilecek futbolcular hazır” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Timsah Park’ta basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, “Bursaspor’u neden tercih ettiğimizle alakalı ve bugüne kadar gelen süreçle ilgili konuşmak istiyorum. Yaşadığımız tüm olayları anlatmak istiyorum. Aynı zamanda yarınki Altınordu maçı ve yönetimsel, sportif anlamda yaşadıklarımızı anlatmak istedim. Şehrimizin bu olumsuz günlerdeki desteklerini de konuşmak ve sohbet etmek istedim. Bu toplantının birinci konuları bunlar Kamp sürecinde çok ciddi bir değişimle karşılaştık. İlk gün itibariyle köklü değişimler oldu. Bursaspor’a imza attığımız günden itibaren, ideallerimizle ve Bursaspor’un olması gereken yerle ilgili çalışmalar yaptık. Sözleşme şartlarını içeren ve transfer planlarını içeren bir anlaşma yaptık ve göreve başladım. Hem Bursaspor hem de kendi hedefimiz için büyük mücadele olacağını biliyordum. İmza sürecine geliş sürecine gelinceye kadar yaşadıklarımız da önemliydi. Böyle bir süreçte Bursaspor teknik direktörü olmak çok önemliydi” dedi.

“Şampiyon takımın futbolcuları gibi davranmalıyız”

Tamer Tuna, şöyle devam etti: “Takımın içinde bulunduğu tüm yapıyla ilgili, futbolcuların yaşadıkları olumsuzlukları, transfer edilmiş oyuncularla ilgili tüm bilgilere hakim olarak çalışmalara başladık. Şampiyon takımın, şampiyonluk için savaşacağını bildiğimizden dolayı bu şekilde adımlar attık. Ona göre planlar yaptık. Ancak yaşanan iletişimler Bursaspor’un olduğu konumun neden olduğunu anladık. Biz de içinde yer alınca daha iyi anladık. Biz futbolcuları sahaya odaklamak için çalıştık. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Kendimizi sahaya verirken, futbolculara da şampiyon takımın futbolcuları gibi davranmalıyız dedik. Küme düşersiniz ve küllerinizden doğabilirsiniz ama stratejilerinizi, prensiplerinizi birlikte yaşamadığınız sürece olmaz. Sezona başlarken, o bütçeleri eleştirmeyip, sonuçlarını görünce eleştirmek de olmaz. Yeni yönetim olabilir, Emin Adanur’un da açıklamalarını okudum Neler olacağını bilmiyorum.”

“Bursaspor’u yüz üstü bırakıp gidemem”

“Bursaspor’u yüz üstü bırakıp gidemem” diyen genç teknik adam, “Bursaspor taraftarı, Türkiye’nin sayılı taraftarıdır. Bursa kenti de çok güçlü. Büyük kaynaklar yaratılabiliyor. Ve bu yüzden de ciddi borçlar oluyor. Bu sonuçlar ortaya çıkmadan bunların adımları atılmalı. Hem basının hem de taraftarın gücünü bu yönde kullanması gerekiyor. Benim anlatmaya çalıştığım transfer tahtasının açılıp açılmaması değil. 56 milyon TL lazım. Bunla ilgili görüşmeler de yapıldı. Planlamalar yaptık. Eyüpspor maçı öncesi, sonrası yapacağımız transferleri konuştuk. Bu isimlerin kadroya katılmasıyla da taraftarın zevk alacağı bir oyun olacak. Tahta konusunu kampta konuştuktan sonra ciddi bir destek oldu.

Şu anda burada olmam gerekiyor. Ama böyle bir dönemde Bursaspor’u yüz üstü bırakıp giden bir teknik adam olmayacağım. Çalışmadığım hiçbir günün parasını talep etmeyeceğim. Lige göre de ciddi para alıyoruz. Oyuncuların tüm borçları da kapatılacaktı. Bana böyle söylendi. Ama olmadı. Transfer tahtasına değindiğimde de şunu söyledim. 56 milyon TL evet büyük para ama Bursaspor’un imajına yakışmayacak rakamlar bunlar. Bunları benim söylemem bile bana yakışmıyor. Yeni yönetim gelene kadar buradayım.” İfadelerini kullandı.

“Profesyonel anlayış olmadıkça başarı zor”

“Ani istifa söylentilerini bugün kapatmak istiyorum” diyerek sözlerini sürdüren Tamer Tuna, “Transfer yapmamız gerekiyor. Bu mutlaka gerekli. Ama artık işimize odaklanmalıyız. Üstümüze düşen sorumlulukla ilgili, biz yapayalnızız. Kulüp içinde yerli ve yabancı oyuncularımızla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Yanlış pozisyonlara da düşürüldük. Tesis içinde de inanılmaz olaylar yaşayabiliyoruz. Çok basit konularda bile profesyonel anlayışın kaybolduğu bir Bursaspor var. Bursaspor’da en az eleştirilmesi gerekenler oyunculardır. Bursaspor’un bu sene olmasa da seneye Süper Lig’de olmasını amaçlıyoruz. Ki Süper Lig’e çıkacağımıza da inanıyorum. Ama bu profesyonel anlayış olmadıkça çok zor. Profesyonel olmayan bir yapının içindeyiz. Teknik direktörüm evet, ama ucuz işler yaşıyoruz maalesef. Burada olmam ve mücadele etme arzum da ondan. Biz Bursaspor’u yönetenlerin vizyonlu isimler olmasını istiyoruz. Biz çalışırız çalışmayız onu bilemiyorum ama olması gereken bu” ifadelerini kullandı.

“Bursaspor menajerlere teslim edilmiş”

“Bursaspor menajerlere teslim edilmiş” diyen Tuna, “Transfer edilen futbolcular taraftar önüne atılmış. Performansları yanlış yansıtılmış. Bu takımın istikrarından da söz edilemez. Kadro oluştururken bunları yaşıyoruz. Sportif Direktörümüz devamlı oyuncuların menajerleriyle konuşuyor ve hep sorunla karşılaşıyoruz. Benden önceki teknik adamlara da saygı duyuyorum. Hepsi emek vermiş. Ama bu sorunlar devam ediyor. Biz Antalya kampına gitti ve istifalarla karşılaştık. Biz böyle durumlarda neler yapabileceğimizi düşünebiliyoruz. Ben de çok hata yaptım ama ders çıkardım. Şu andan itibaren bu konuya da hazırız. Zor bir fikstür var önümüzde. Bize sahip çıkan camia var. Ama bizden önce bu oyunculara sahip çıkılması lazım. Biz bugün varız yarın yokuz. Ama Bursaspor her zaman olacak. Bu şartlara rağmen ulusal ve dünya basınında yer alan bir kulüp burası” şeklinde konuştu.

“Bu konu nasıl çözülemiyor anlamıyorum!”

Transfer süreci ile ilgili de konuşan Tamer Tuna, “4 oyuncu ile anlaşmıştık. Bir oyuncu gelmek istemiyor ama bir oyuncu gelmek istiyor. Biz hazırız yapacağımız transferlerden. Pazartesi günü takıma dahil olabilirler. Ama bu konu Bursa’da nasıl çözülemiyor anlamıyorum. Bu beni üzüyor. Biz her konuya hazırız. Eksik miyiz? Evet eksiğiz. Ama bunun da üstesinden gelebiliriz. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Bursaspor taraftarının gücünü çok iyi biliyorum. Yanımızda göreceğimize inanıyorum. O ruhu hissedeceğimizi düşünüyorum. Futbolcuları da 90 dakika destekleyeceklerini biliyorum. Oyuncularımızın yüzde 100’ü ile sahada olacaklarına inanın. Biz burada yokken bu durum söz konusu değildi. Güzel bir takımımız var. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Sonuna kadar bu oyuncuların arkasında durun. Neler yaşadıklarını bilmiyorsunuz. En masum o futbolcular olduğunu bilin isterim” sözlerini sarfetti.

“Bursaspor’un bir futbolcuya 900 bin Euro verme hakkı yok”

Tamer Tuna şöyle devam etti: “Emin Adanur istifa etti ve ayrıldılar. Bazı planlarımız vardı. Ama konuştuğumuz şeyler o şartlar altında gelişmedi. Giden oyuncular oldu vs. Oyuncularla da anlaşıyoruz. İki değerli oyuncuyla da anlaştık. O isimler de gitti bu durumda. Biz bütün sezonun planlamasını konuştuk. Kişisel yalanlarda değilim. Mesele Bursaspor. Sahip çıkılmaya çalışılıyor. Divan Kurulumuz da her zaman yanımızda. ‘Yalanlarını anladık’ dediğimizde yalancılıkla da suçlamak istemedik. Takımı yüz üstü bırakmamak önemli. Ben gitmem bu şekilde. Gelecekteki alacaklarımı da almam. Ben bu şehir terk ettiğimde o futbolcularla başka yerde karşılaştığımda yüzleşemem. Bugün Emin Adanur’un açıklamasını da öyle anladım. Yüzleşme durumunda dolayı” “Bursaspor’un bir oyuncuya 900 bin Euro verme hakkı yok” diyen Tamer Tuna ayrıca, “Bir oyuncuya 500 bin Euro da veremez. Bu sorumluluklar çok önemli. Bursaspor’a zarar verecek transfer yaptırmam. Burada olduğum sürece bu olmayacak. Şu anda yaparsak da olmayacak. Böyle bir camiada bunları konuşuyor olmak bile üzücü. Bugün bir milat olmalı. Çıkış süreci için bir adım olarak düşünmenizi istiyorum.” İfadelerini kullandı.

“Geldikten sonra da şartlar değişti”

Sözleşmesiyle ilgili de konuşan Tamer Tuna, “2,5 yıl net sözleşme ile ben Bursaspor’la anlaştık. Maliyeti de 10’larca milyon TL. Ben bu takımı 1,5 yıl içinde Süper Lig’e çıkartamazsam, sonraki yıl feshi hakkı tanıdım kulübe. Sözleşmemi yok sayabilirsiniz diye bu detayı kendim koydurttum. Yine yönetim bilmiyordu. Sezon bu yılın sonunda dahi feshi hakkı tanıdım. Geldikten sonra dahi şartlar değişti. Bursaspor’a ve yönetime olan güvenimden dolayı bunlar farklı gelişti. Başarılı olacağımı düşünerek, her şeyi yok saydım. Bu takımda bir iskelet var. Transfer tahtası olsa da olmasa da, milli takım sürecine kadar bekliyorum. Alacaklarımı Mayıs’a kadar erteleyip devam edebilirim. Çünkü yeni yönetimin önce oyuncuların ödemelerini yapması en büyük arzum. Önümüzü görmemiz lazım. Gelen yönetimin de bizle çalışıp çalışmaması önemli. Ama ben tüm sorumlulukları almaya hazırım” şeklinde konuştu.

“Batuhan Kör ve Kerem Şen bizde oynayacaktı”

Trabzonspor’a transfer olan Batuhan Kör ve Kerem Şen’le ilgili de konuşan Tuna, “Batuhan Kör ve Kerem Şen, bizle Antalya’da antrenmana da çıktı. Onlar Bursaspor’da oynamak istiyorlardı. Onlara da çok yükleniyorlardı. Gerek yoktu bence. Ama bir baktık kontratları 1,5 milyon TL’den sözleşme yapılmış. Onlara da ben karışamam sonuçta. Çocukların menajerleri bu paraları istiyor. En suçsuz oyuncularken, kampın 2. günü dahil olup 3. günü ayrılmak zorunda kaldılar. Olay, transfer tahtasına bağladı. Doğru değildi bu. Biz oyuncuları oynatacaktık, sezon sonunda Trabzonspor’a gönderecektik. Ben o menajerlerin ismini bilmiyorum. Menajerler de beni sevmez.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.