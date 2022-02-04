Türkiye’nin en genç tescilli ‘Hayali’si

Türkiye’nin en genç tescilli Karagöz sanatçısı (Hayali) olmayı başaran Bursalı Hasan Mert Karakaş, yazıp hazırladığı ilk oyunu Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi’nde çocuklar için sahneledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Karagöz Müzesi, çocukların en sevdiği kültürel mekânlardan biri olmaya devam ediyor. Çocuklar ile yetişkinlerin Hacivat ve Karagöz ile buluşturulduğu merkezde, usta çırak ilişkisinin ne denli önemli olduğunun bir örneği yaşanıyor. 9 yaşından beri HacivatKaragöz gölge oyununa merakı olan Hasan Mert Karakaş, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan mülakatlara girerek, tescilli Karagöz sanatçısı olmaya hak kazandı. Türkiye ve Bursa’nın en genç Karagöz sanatçısı olmayı başaran Karakaş, aynı zamanda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanını da elde etti. Büyük başarı sağlayan 20 yaşındaki Hasan Mert Karakaş, yazıp yönettiği ilk oyun olan ‘Karagöz Rüyalar Aleminde’yi Karagöz Müzesi’nde sahneledi. Çocuklar ile yetişkinlerin büyük ilgi gösterdiği oyunda; iyi insan olmak, bencil olmamak ve yalan söylemek gibi değerler sanatseverlere anlatıldı.

Genç yaşta Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanını aldığı için büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Hasan Mert Karakaş, bu sanatla 9 yaşında Karagöz Müzesi’nde tanıştığını ifade etti. Daha sonra BUSMEK tarafından açılan ‘tasvir yapım ve oynatım’ kurslarına katıldığını anlatan Karakaş, ustaları Tayfun Özer ve Osman Ezgi’den dersler aldığını dile getirdi. Karakaş, “Karagöz Müzesi’nde Karagöz sanatçılığı yapıyorum. İlk oyunum olan ‘Karagöz Rüyalar Aleminde’yi sahnelediğim için heyecanlıyım. Oyunda çocuklar ve yetişkinlere iyi insan olmak, bencil olmamak, yalan söylememek gibi dersler veriyoruz” dedi.

Gölge oyunlarına hobi olarak başladığını, ustalardan ders alıp kurslara gittikçe mesleği daha çok sevmeye başladığını söyleyen Karakaş, “Bu sanat çok yönlü. İçerisinde müzik, tiyatro, dram gibi birçok öğeyi barındırıyor. Çok yönlü olması beni etkiledi. O yüzden bu sanatla uğraşıyorum. Sinema ve televizyon nedeniyle, Hacivat ve Karagöz sanatı biraz geriye düştü. İlgilenen insan sayısı gitgide azaldı. Gençlerin bu sanatı ileriye taşıması gerektiğini düşünüyorum. Ben de çırak yetiştirerek, sanatın gelişmesine katkı sağlayacağım” diye konuştu.

Karagöz oyununun izledikten sonra herkesin bundan dersler çıkarılabileceği dile getiren Karakaş, “Bir kez gösteriyi izleyen çocuklar tekrar tekrar izlemek isteyebiliyor. Bu yüzden aileler, çocuklarını Karagöz gösterisine götürmeli. Amacım Karagöz sanatını bulunduğu konumdan üst seviyelere çıkarmak. Bursalıların da Hacivat ve Karagöz’ü daha fazla sahiplenmesini, Karagöz Müzesi’ne gelerek oyunları ailece izlemesini istiyorum. Eminim ki anekdotlar hayatlarının bir noktasına dokunacaktır” şeklinde konuştu.

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