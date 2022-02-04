Bursaspor, Timsah Park’ta çalıştı

Bursaspor, Altınordu maçının son hazırlığını Timsah Park’ta gerçekleştirdi.
Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Timsah Park’ta yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Antrenman öncesinde Bursasporlu Profesyonel Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri antrenmanı ziyaret etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.