Bursaspor, Timsah Park’ta çalıştı

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Bursaspor, Altınordu maçının son hazırlığını Timsah Park’ta gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Timsah Park’ta yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenman öncesinde Bursasporlu Profesyonel Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri antrenmanı ziyaret etti.

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