Bursa’da bir motosiklete 5 kişi bindi

Bursa’da 1’i bebek 5 kişi bindikleri motosikletle seyir halindeyken diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1’i bebek 5 kişi bindikleri motosiklet ile gezintiye çıktı. Bu tehlikeli anları vatandaşlar şaşkınlıkla izlerken, en arkada oturan kişinin ise düşme noktasına geldiği görüldü. Gözlerine inanamayan vatandaşlar, 'bu kadarına da pes' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.