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Enerjinin kahramanlarına Jandarmadan destek

İHA

Enerjinin kahramanlarına Jandarmadan destek

Beyaz Cennet'te sezon boyu enerji nöbeti tutan UEDAŞ ekiplerine Bursa İl Jandarma Komutanlığından destek geldi.
Uludağ'da kar seviyesinin yükselmesi ve hava sıcaklıklarının da düşmesiyle mesaisi zorlasan UEDAŞ' ekiplerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri destek verdi.
Saha ekiplerini fiziki olarak ulaşımın mümkün olmadığı hatlara kar motorlarıyla ulaştıran JAK ekipleri sayesinde bakım çalışmaları tamamlandı.
UEDAŞ Osmangazi İşletme Müdürü Muharrem Alıç sezondaki yoğunluk ve zorluklardan bahsederken," Bizim sorumluluk sahamizdaki en yüksek nokta olan Uludağ'ın zirvesindeyiz. Burada kış şartlarının getirdiği zorluktan dolayı ulaşım olmuyor ne yazık ki. Hatların geçtiği noktalara gitmek için Jandarma motorlu ekipler sağ olsun bize son derece destek oluyorlar. Bu destek sayesinde yürüyerek bile gidilemeyecek noktalara ulaşmaktayız. Bu bağlamda Uludağ'da kışın başlamasıyla beraber Burada Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak sürekli bir şekilde ekip bulunduruyoruz ve anında müdahale ederek Bursa'mıza, Güzel Uludağ'ımıza gelen misafirlerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktayız"diye konuştu.
Her kış Uludağ'da sezon boyunca nöbet tutan UEDAŞ ekipleri, şebekenin uzaktan izleme kumanda edilmesini sağlayan SCADA sistemi ile de kesintisiz enerjiyi koruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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