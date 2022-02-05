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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Marmara Bölgesi Gençlik Kampı başladı

İHA

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Marmara Bölgesi Gençlik Kampı, açılış programı ile başladı.

AK Parti Marmara Bölgesi Gençlik Kampı başladı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Bursa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Marmara Bölgesi Gençlik Kampı, açılış programı ile başladı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, gençlerin siyasete girerek, ülke ve dünya geleceğine katkı sunmak için gösterdikleri çabanın takdire değer olduğunu belirtti. AK Parti’nin tüm dünya insanlarının çıkarlarını savunan, yalnızca ülkesinde değil, İslam alemi ve tüm dünyadaki huzur, kalkınma ve barışın temini için çalışan siyaset anlayışının geleceğini gençlerin kuracağına işaret eden Başkan Gürkan, AK Parti’nin Türkiye’nin önüne koyduğu dünyada her alanda söz sahibi bir ülke hedef ve vizyonuna katkı sunan tüm gençlere teşekkür etti.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise AK Parti’nin kökleri çok derinlerde bir medeniyet anlayışının temsilcisi olduğunu söyledi. Gençlerin bu anlayışı geleceğe taşıyacak en önemli unsurlar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Biz genç nüfusu ağırlıkta olan bir toplumuz ve bu toplumun geleceğini teşkil eden gençlerin Cumhurbaşkanımızın hedeflerinden, vizyonundan uzaklaştığını düşünmek olanaksızdır. İnşallah hep birlikte 2023’e yürüyecek ve aynı güç ve aynı kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dümeni tutmaya devam edeceğiz” dedi.
Siyasetin toplumun ortak sorunlarına çözüm bulma sanatı olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise “Biz toplumun ortak sorunlarına çözüm bulmak için buradayız. Menfaat beklemeden topluma katkı sunmak için buradayız. Bu çok kıymetli bir husustur. Bizler yalnızca kendi ülkemizin, toplumumuzun değil aynı zamanda mensubu olduğumuz 2 milyarlık İslam aleminin de problemlerine çözüm bulmak için çalışıyoruz. Biz aynı zamanda nüfusu 8 milyara yaklaşan insanlık aleminin de mensubu olarak onların geleceğine katkı sunmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin yakın geçmişini ve bugününü anlamak için çevresine ve dünyaya bakmak gerektiğini vurgulayan Ala, şunları söyledi:
“1990’larda çok büyük sorunlar vardı. Bu sorunların bir kısmı çözüldü. AK Parti siyasette makas değiştirdi. Örneğin, 1990’larda çekiç güç vardı ve Kuzey Irak Bölgesi’ni kontrol ediyordu. Şu anda ise Çekiç Güç yok ve biz orada huzuru ve güvenliğin teminatı durumundayız. Bu durum çevremizdeki birçok ülke için de geçerli. 1990’lı yıllarda 28 Şubat yaşandı ve birileri ‘28 Şubat bin yıl sürecek' dedi. Biz biliyorsunuz paramızdan sıfırları attık, Cumhurbaşkanımızın reform niteliğindeki düzenlemeleri ile bu zihniyete karşı iki sıfır atmış olduk. Yakın geçmişte her bir darbe girişiminde hükümetler düşerdi. Ancak son 20 yılda buna benzer birçok girişimin yaşanmasına rağmen Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Parti yoluna devam ediyor. Yani ne oldu? Siyaset kurumsallaştı. Yani Türkiye AK Parti ile birlikte birçok alanda ivme kazandı. Önceden savunma araçlarına ihtiyacımız var dediğimizde, bu araçları 45 ülke yapıyordu ve bizde satmıyorlardı. Bölgemizdeki kan, terör ve gözyaşı bitsin istemiyorlardı. Şimdi ise savunma sanayiinde önder işler yapan ülkelerden biriyiz. Şimdi nereden nereye geldiğimizi iyi tespit edelim. Türkiye artık sınırları dışında da inisiyatif kullanabilen önemli bir güç oldu. Türkiye, gündem belirleyen önemli bir güç haline geldi. Sevgili gençler, sizin göreviniz çok önemli. Bu gücü daha da ileriye götürecek olan sizlersiniz.”
Marmara Bölgesi Gençlik Kampının açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve 11 ilden gelen gençlik kolları il, ilçe ve teşkilat başkanları katıldı.

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