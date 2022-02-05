Giysi kumbarasında, cezaevindeki arkadaşına kıyafet almak isterken sıkışıp ölmüş



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesindeki açık cezaevinden izinli olarak çıktıktan bir gün sonra, kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasından eşya alırken, başı içerdeki mekanizmaya sıkışıp ölen Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov'un (30) otopsisi tamamlandı. Kamil Sever, kayınbiraderi Tamazov'un cezaevindeki arkadaşına kıyafet almak isterken sıkışıp öldüğünü söyledi.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde, perşembe günü saat 23.30 sıralarında Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov, kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasından eşya almak istedi. Ancak Tamazov'un başı, içerideki mekanizmaya sıkıştı. Bir süre sonra yoldan geçenler, Behpasha Tamazov´u fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tepki vermeyen Tamazov'u, kumbaranın alt tarafını kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, evli ve 3 çocuk babası Tamazov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Behpasha Tamazov'a kesin ölüm nedeninin belirlemesi için otopsi yapıldı.

Cenazesi pazar günü Bursa'da toprağa verilecek olan Behpasha Tamazov'un eniştesi Kamil Sever, "Behpasha Tamazov, Bursa'da oto tamirciliği yapıyordu. Cezaevine girdi. Gemlik Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkacağını bilen bir arkadaşı kendisinden kullanılmış kıyafet istedi. O da arkadaşının bu isteğini yerine getirmek için kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasından kıyafet almak istedi. Bu sırada nasıl oldu bilmiyoruz öldü. Küçük yaştaki çocuklarıyla ortada kalan eşi perişan oldu" dedi.

18 ayrı suç kaydı olan Tamazov'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-02-05 15:10:07



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