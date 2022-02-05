Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar Gemlik'te toprağa verildi

Bursa'da dün vefat eden Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar, Gemlik'te düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar'ın (49) Gemlik'te düzenlenen cenaze törenine Bursa Valisi Yakup Canpolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki ile çok sayıda emniyet, askeri personel ile siyasi parti ve STK temsilcisi katıldı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce de cenaze dolayısıyla Gemlik ilçe genelinde tedbirleri artırdı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından bir süre omuzlarda taşınan Akpınar'ın cenazesi, daha sonra cenaze aracı ile yeni mezarlığa götürüldü. Çok sayıda polis aracının da eşlik ettiği cenaze burada dualarla defnedildi.

Bursa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube'den sorumlu olan 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Akpınar, 23 Ocak'ta fenalaşarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akpınar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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