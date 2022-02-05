Yemek sanayicileri otomatik fiyatlandırmaya geçecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yemek sanayicileri otomatik fiyatlandırmaya geçecek

İHA

Yemek sanayicileri otomatik fiyatlandırmaya geçecek

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Ocak ayı tencere enflasyonunun yüzde 14,9 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Dönmez, Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin enflasyon artış sürecinin hız kesmeden devam edeceğini gösterdiğini belirterek, sektör olarak bundan sonraki süreçte müşterilerine menü fiyatlarını eskalasyon (İhalelerde sözleşme fiyatının maliyetlerdeki artışa göre güncellenmesi) sistemi ile verecekleri bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Coşkun Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada BUYSAD ve TÜİK’in verilerine göre Ocak ayındaki genel enflasyon ve tencere enflasyonuyla ilgili değerlendirme yaptı. TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 48,69, Ocak ayı enflasyonunu ise yüzde 10,9 olarak açıkladığını belirten Dönmez, tencere enflasyonunun genel enflasyondan 4 puan daha yüksek olduğunu vurguladı. Başkan Dönmez, menü fiyatlarını önce yıllık, sonra 6 aylık ve son dönemde de 3 aylık periyotlarla belirlemeye başladıklarını hatırlatarak şunları söyledi:
“Yurtiçi ve yurt dışı ekonomik gelişmeler, enflasyon artış sürecinin devam edeceğini gösteriyor. Gıdada fiyat artışı hız kesmedi. Ayrıca pandemi sonrasında Dünyadaki petrol ve enerji fiyatlarındaki artış, Türkiye’de elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve buna bağlı işçilik ücretlerinde artışa yol açıyor. Tüm bu faktörlere, kış mevsimiyle birlikte sebze ve meyve üretimindeki düşüş de eklendi. Haliyle yemek sanayicileri olarak maliyetlerimiz arttı.”
"Eskalasyon sistemi kaçınılmaz oldu"
Bu durumun önümüzdeki süreçte devam etmesinin beklendiğini ifade eden Coşkun Dönmez, her ay fiyat belirleme pazarlıklarının sürdürülmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Her ay yapılacak fiyat pazarlıklarının hem müşteri hem de işletme açısından hoş olmayacağının altını çizen Başkan Dönmez, bundan sonraki süreçte müşterilerine fiyat verirken eskalasyon sistemiyle verme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Coşkun Dönmez, Eskalasyon Sisteminin bir anlamda akaryakıttaki EşelMobil sistemine benzediğini belirterek, yemek sanayicileri olarak müşterilerine her ay artan/düşen maliyetlere göre fiyat vereceklerini söyledi.
“TÜİK’ten tencere enflasyonu kalemi talep edeceğiz”
Başkan Coşkun Dönmez, TÜİK’ten yemek sektörünün fiyat belirleme konusundaki sıkıntılarına çözüm olması için Tencere Enflasyonu adı altında yeni bir istatistik kalemi talep ettiklerini de vurguladı. Dönmez, “Biz tencere enflasyonu belirlerken üyelerimizin tamamından 1 ay içindeki satın aldıkları ürün kalemlerinin fiyatlarını alıyor ve tüm fiyatların ortalamasına göre 1 aylık fiyat değişim oranlarımızı açıklıyoruz. Bu işin TÜİK tarafından yapılması halinde BUYSAD olarak her ay fiyat değişim istatistiklerimizi TÜİK’e göndeririz. Hatta Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Türkiye’deki bütün üye derneklerden bu fiyat değişimlerini alarak TÜİK’e gönderir. Böylece sektörümüz asıl işi olan üretime odaklanabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar Gemlik'te toprağa verildi
YEREL HABERLER Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Akpınar Gemlik'te ...
BUSKİ fatura ödemelerinde büyük kolaylık
YEREL HABERLER BUSKİ fatura ödemelerinde büyük kolaylık
Giysi kumbarasında, cezaevindeki arkadaşına kıyafet almak isterken sıkışıp ölmüş
YEREL HABERLER Giysi kumbarasında, cezaevindeki arkadaşına kıyafet ...
Yaşamını yitiren Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Yaşamını yitiren Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı için ...
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
Cadde ortasında domuz Aç kalan domuz ilçe merkezine indi
YEREL HABERLER Cadde ortasında domuz Aç kalan domuz ilçe merkezine ...
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
"Ana Kucağı" öğretmenleri yeni döneme hazır
YEREL HABERLER "Ana Kucağı" öğretmenleri yeni döneme hazır
AK Parti Marmara Bölgesi Gençlik Kampı başladı
YEREL HABERLER AK Parti Marmara Bölgesi Gençlik Kampı başladı
Spor merkezleri Yıldırımlı kadınları bekliyor
YEREL HABERLER Spor merkezleri Yıldırımlı kadınları bekliyor
Bursaspor’da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Bursaspor’da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı
Bursa Emniyeti'nin acı günü Görevi başında beyin kanaması geçirip ölen emniyet müdürüne, duygu dolu veda
YEREL HABERLER Bursa Emniyeti'nin acı günü Görevi başında beyin ...
Kaza kurbanı sürücü eğitmenini protestoyla andılar Bursa'da sürücü eğitmenlerinden kornalı tepki
YEREL HABERLER Kaza kurbanı sürücü eğitmenini protestoyla ...
Mustafakemalpaşa 'ya TKDK'dan 65 milyon liralık hibe
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa 'ya TKDK'dan 65 milyon liralık hibe
Sömestri tatilinin son günleri Uludağ’da tıklım tıklım
YEREL HABERLER Sömestri tatilinin son günleri Uludağ’da tıklım ...
Bursa'daki dağ ilçelerini yakından ilgilendiren önerge Doğancı Tüneli TBMM gündeminde...
YEREL HABERLER Bursa'daki dağ ilçelerini yakından ilgilendiren ...
İnegöl'de damat dehşeti; 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de damat dehşeti; 1 ölü, 4 yaralı
Misi’de “Sanat Kahvesi” kapılarını açtı
YEREL HABERLER Misi’de “Sanat Kahvesi” kapılarını açtı
Enerjinin kahramanlarına Jandarmadan destek
YEREL HABERLER Enerjinin kahramanlarına Jandarmadan destek
Bursa'da cinnet getiren damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da cinnet getiren damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 ...
Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar Haftalık izin toplu olarak kullandırılamaz Yargıtay’dan haftalık izin kararı
YEREL HABERLER Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar Haftalık izin ...
Uludağ'da eksi 10 derecede metrelerce su kuyruğu Ayı çeşmesinden su doldurmak için saatlerce dondurucu soğukta bekliyorlar
YEREL HABERLER Uludağ'da eksi 10 derecede metrelerce su kuyruğu Ayı ...
Bursa’da bir motosiklete 5 kişi bindi
YEREL HABERLER Bursa’da bir motosiklete 5 kişi bindi
Misi'de 'Sanat Kahvesi' kapılarını açtı
YEREL HABERLER Misi'de 'Sanat Kahvesi' kapılarını açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.