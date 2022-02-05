Hüseyin Eroğlu: "Bir türlü skoru bulamadık"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bursaspor maçının ardından sonuna kadar bırakmadıkları maçta skor üretemediklerini söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İlk yarıda oyun kontrolü bizdeydi. Sadece kritik yerde pas hatalarıyla rakibe pozisyon verdik. Seyirciyle beraber coşkuları da arttı. Rakip skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra bekleyerek oynadı. Bir türlü skoru bulamadık. Karambol dediğimiz pozisyonlar vardı. Zor bir lig. Herkes için zor bir sezon. Bursaspor'u tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Dışarıdan bakıldığında sıkıntılı görünen bir camia. Bu durum sahiplenmeyi artırır. Bununla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bursaspor, Türk futbolunda önemli yeri olan bir takım" şeklinde konuştu.

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