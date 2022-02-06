TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 78-96

Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik
TOFAŞ: Berk Uğurlu 11, Simmons 12, Cook 13, Zubcic 14, Shepherd 7, Ennis 10, Yiğit Arslan 5, Emre Tanışan, Bora Satır, Muhsin Yaşar 6
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Solomon 14, Dekker 15, Smith 10, Kartal Özmızrak 5, Jones 8, Hall 7, Muhammed Mustafa Baygül 15, Oğuz Savaş 6, Berkay Candan 2, Erkan Yılmaz 14
1'İNCİ PERİYOT: 13-21
DEVRE: 33-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-72TOFAŞ Basketbol Takımı, 20'nci hafta mücadelesinde sahasında Bahçeşehir Koleji´ne 78-96 mağlup olarak, ligde 5 maç sonra kaybetti.
TOFAŞ, rakibin 5-0´lık serisi karşısında ilk basketini Tomislav Zubcic´in üçlüğüyle buldu. Berk Uğurlu ve Tomislav Zubcic´in basketleriyle 7-5 öne geçse de 5'inci dakikada televizyon molasına 7-11 geride giren Bursa temsilcisi, mola dönüşü farkın çift hanelere çıkmasını önleyemedi: 9-19. Çeyrek sonunda Muhsin Yaşar ve Yiğit Arslan ile sayılar bulan ev sahibi takım, ilk periyodu 13-21 geride kapattı.
İkinci çeyreğe Tyler Ennis´in basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibin üçlüklerine engel olamazken, 12.40´ta fark 16´ya çıktı: 16-32. Jeremy Simmons, Tyler Ennis ve Elgin Cook´un basketleriyle 17'nci dakikada skoru 31-43 yapan Mavi Yeşillli takım, soyunma odasına 33-51 geride girdi.
Üçüncü periyoda da 5-0 ile başlayan Bahçeşehir Koleji, 21'inci dakikada durumu 33-56´ya taşırken, Jeremy Simmons, Berk Uğurlu, Tomislav Zubcic´in sayıları karşısında konuk takım, 23'üncü dakikada 20 sayılık farkı (39-59) yakaladı. Jeremy Simmons, Yiğit Arslan ve Kasey Shepherd´ın skor katkısıyla 27'nci dakikada farkı 15´e (50-65) çeken TOFAŞ, son periyoda 56-72 geride başladı.
Dördüncü periyoda Muhsin Yaşar´ın sayılarıyla başlayan ev sahibi takım, farkı 14´e (60-74) çekse de Bahçeşehir Koleji üst üste sayılar bularak bitime 5.54 kala durumu 63-82´ye taşıdı. Elgin Cook, Tomislav Zubcic, Tyler Ennis ve Berk Uğurlu´nun basketleriyle bitime 2.15 kala farkı 12´ye kadar (76-88) indiren TOFAŞ, kalan sürede arayı kapatamadı ve parkeden 78-96 mağlup ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-02-06 00:07:17
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