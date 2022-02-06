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TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 78-96

DHA

TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 78-96


Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik
TOFAŞ: Berk Uğurlu 11, Simmons 12, Cook 13, Zubcic 14, Shepherd 7, Ennis 10, Yiğit Arslan 5, Emre Tanışan, Bora Satır, Muhsin Yaşar 6
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Solomon 14, Dekker 15, Smith 10, Kartal Özmızrak 5, Jones 8, Hall 7, Muhammed Mustafa Baygül 15, Oğuz Savaş 6, Berkay Candan 2, Erkan Yılmaz 14
1'İNCİ PERİYOT: 13-21
DEVRE: 33-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-72TOFAŞ Basketbol Takımı, 20'nci hafta mücadelesinde sahasında Bahçeşehir Koleji´ne 78-96 mağlup olarak, ligde 5 maç sonra kaybetti.
TOFAŞ, rakibin 5-0´lık serisi karşısında ilk basketini Tomislav Zubcic´in üçlüğüyle buldu. Berk Uğurlu ve Tomislav Zubcic´in basketleriyle 7-5 öne geçse de 5'inci dakikada televizyon molasına 7-11 geride giren Bursa temsilcisi, mola dönüşü farkın çift hanelere çıkmasını önleyemedi: 9-19. Çeyrek sonunda Muhsin Yaşar ve Yiğit Arslan ile sayılar bulan ev sahibi takım, ilk periyodu 13-21 geride kapattı.
İkinci çeyreğe Tyler Ennis´in basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibin üçlüklerine engel olamazken, 12.40´ta fark 16´ya çıktı: 16-32. Jeremy Simmons, Tyler Ennis ve Elgin Cook´un basketleriyle 17'nci dakikada skoru 31-43 yapan Mavi Yeşillli takım, soyunma odasına 33-51 geride girdi.
Üçüncü periyoda da 5-0 ile başlayan Bahçeşehir Koleji, 21'inci dakikada durumu 33-56´ya taşırken, Jeremy Simmons, Berk Uğurlu, Tomislav Zubcic´in sayıları karşısında konuk takım, 23'üncü dakikada 20 sayılık farkı (39-59) yakaladı. Jeremy Simmons, Yiğit Arslan ve Kasey Shepherd´ın skor katkısıyla 27'nci dakikada farkı 15´e (50-65) çeken TOFAŞ, son periyoda 56-72 geride başladı.
Dördüncü periyoda Muhsin Yaşar´ın sayılarıyla başlayan ev sahibi takım, farkı 14´e (60-74) çekse de Bahçeşehir Koleji üst üste sayılar bularak bitime 5.54 kala durumu 63-82´ye taşıdı. Elgin Cook, Tomislav Zubcic, Tyler Ennis ve Berk Uğurlu´nun basketleriyle bitime 2.15 kala farkı 12´ye kadar (76-88) indiren TOFAŞ, kalan sürede arayı kapatamadı ve parkeden 78-96 mağlup ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-02-06 00:07:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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