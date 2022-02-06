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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TUA Başkanı Yıldırım: "GUHEM güçlü bir vizyonun ürünüdür"

İHA

TUA Başkanı Yıldırım: "GUHEM güçlü bir vizyonun ürünüdür"

Uzay ve havacılık alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) uzay farkındalığını artırmak hedefiyle hazırladığı, “Yıldız Tozunun Peşinde” sergisinin açılışı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programının stratejik hedeflerinden birisinin toplumda uzay farkındalığının artırılması olduğunu belirterek, “Büyük işler hayal ederek başlar. GUHEM, işte bu amaca hizmet eden çok güzel bir örnek” dedi.
Birbirinden başarılı astrofotoğrafçıların gökyüzü fotoğraflarının yer aldığı “Yıldız Tozunun Peşinde” isimli sergi, Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM’de kapılarını açtı. GUHEM tarafından hazırlanan ve 800 m2 alana kurulan astrofotoğraf sergisinin açılış törenine TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTSO Meclis Üyeleri ve sergide eserleri yer alan astrofotoğrafçılar katıldı.
Serginin açılış töreninde konuşan TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, GUHEM projesine ilk günden bu yana destek verdiklerini kaydederek toplumda uzay farkındalığı oluşturma misyonuna merkezin çok önemli katkılar sağladığının altını çizdi. “Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz” sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Başkan Yıldırım şöyle devam etti:
“Milli Uzay Programımızda 10 stratejik hedefimiz yer alıyor. Bunların arasında en önemsediğimiz hedeflerden biri de toplumda uzay farkındalığının artırılmasıdır. GUHEM, işte bu amaca hizmet eden çok güzel bir örnek. Biz de Ajans olarak en başından beri bu merkezimize destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.”
GUHEM’de açılan serginin de toplumda uzay farkındalığı oluşturulması açısından önemli olduğuna değinen Yıldırım, “Astrofotoğrafçılık farklı bir ihtisas gerektiren, zorlu bir iş. Herhangi bir fotoğraf kadar kolay elde edilemiyor, ciddi bir emek istiyor. Her şeyden önce ışık kirliliği olmayan bir gökyüzü gerekiyor. Ülkemizde ışık kirliliği çok fazla. TUA olarak şehirlerimizde ışık kirliliğinin olmadığı parklar oluşturmak hedefiyle bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunu çok yakın bir zamanda bütün büyükşehir belediyelerimizle paylaşacağız. İşte bu parklarda veya ışık kirliliğinin olmadığı yerlerde yapılan çalışmalarda bugün açılışını yaptığımız sergideki gibi muhteşem fotoğraflar elde edilecek ve uzayın ihtişamı gözler önüne serilecek. Sergide emeği geçen herkese ve sanatçılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.
GUHEM’in önemli bir vizyonun ürünü olduğunu ifade eden Yıldırım, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın projeye büyük bir emek verdiğine yakinen şahit olduğunu belirterek, “GUHEM projesi çok önemli bir vizyondur. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Büyük işler hayal ederek başlar. İşte burada da bir hayal ile yola çıkılmış. Doğru bir ekip ile hareket edilmiş. İbrahim Burkay’ın öncülüğünde Bursa’da hayata geçen GUHEM, BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK’ın destekleri ile Bursa’ya kazandırıldı. Bu merkeze katkısı olan herkese teşekkür ederim. GUHEM gibi merkezler gençlerimizin ufkunu açacak ve çocuklarımız bu merkezi gördüklerinde daha büyük düşünecekler” dedi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM’in bir farkındalık merkezi olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin uzay ve havacılık alanında söz sahibi olması gerektiğini belirten, “Bu konuda farkındalığın artırılması için GUHEM gibi merkezlere ihtiyacımız var. Bir hayal olarak başlayan GUHEM’in bugün dünyada uzay ve havacılık alanında ilk beş merkezden biri olması bizler için gerçekten büyük bir gurur vesilesi. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de TÜBİTAK’ın projeye çok değerli katkıları oldu. Projemizin en büyük destekçilerinden biri de Türkiye Uzay Ajansımız. Bu merkezler özellikle uzay ve havacılık ile ilgili yapılan çalışmaların önemli bir oyun sahası. TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım projenin başından bu yana en önemli destekçilerimizden oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ise, “GUHEM uzay farkındalığı oluşturmak için çok önemli bir kurum. Her gün binlerce ziyaretçimizi ağırlıyoruz. Bunların yanında astronomi ile ilgili önemli çalışmalarımız var. ‘Yıldız Tozunun Peşinde’ sergisinde de yıldızları nasıl gördüğümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Sergimize destekleri için BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, sergide yer alan Murat Sana imzalı Güneş fotoğrafını TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’a takdim etti. Program sonrası protokol üyeleri sergiyi gezerek, Halit Mirahmetoğlu’ndan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
“Yıldız Tozunun Peşinde” sergisi GUHEM’de 6 ay süre ile açık kalacak. Sergi, pazartesi günleri hariç saat 10.0017.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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