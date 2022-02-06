Bursa'da yolu kapatıp çiftetelli oynadılar

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde asker konvoyu yolu ulaşıma kapattı. Araç içindeki gençler, kapattıkları yolda çiftetelli oynadılar.

Olay Cuma mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Asker konvoyundaki gençler, İlçenin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarını araçlarıyla ulaşıma kapattılar. Araçlardan inen gençler, çiftetelli oynarken meşalede yaktılar.

Cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Dakikalarca yolu kapatan gençler, araç sürücülerinin yoğun klakson çalmasıyla araçlarına binerek yollarına devam ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.