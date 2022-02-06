Asker uğurlamasında yolu kapatıp, meşalelerle çiftetelli oynadılar

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, asker uğurlama konvoyundaki araçlarla trafiği kapatan gençler, yol ortasında meşaleler yakarak, çiftetelli oynadı. Yolun kapatılmasıyla uzun araç kuyruğu oluşunca bazı sürücüler, tepki gösterdi.

İnegöl'ün Cuma Mahallesi´nde, saat 11.30 sıralarında, asker uğurlamak için araçlarıyla yola çıkan bir grup genç, işlek noktalardan Atatürk Bulvarı´nda trafiği kapattı. Araçlarından inen gençler, meşaleler yakarken, çiftetelli de oynamaya başladı. Konvoyun yolu kapatması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Bazı sürücülerin korna çalarak, tepki göstermesi üzerine araçlarına binen gençler, caddeden uzaklaştı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-02-06 13:29:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.